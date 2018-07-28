В Узбекистане выписали самый эпичный штраф: его получил водитель за то, что толкал свое заглохшее авто
В социальных сетях Узбекистана появился довольно любопытный протокол нарушения ПДД, зафиксированного камерами, сообщает корреспондент Podrobno.
В социальных сетях Узбекистана появился довольно любопытный протокол нарушения ПДД, зафиксированного камерами, сообщает корреспондент Podrobno.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях Узбекистана появился довольно любопытный протокол нарушения ПДД, зафиксированного камерами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
На бланке штрафа видно, как камера фиксирует нарушение автомобиля «Нексия» — проезд за
Многие пользователи в социальных сетях возмутились такому штрафу, отмечая, что скоро в Узбекистане и за воздух будут брать деньги.
Другие замечали, что водителя наказали правильно, а то, что он толкает авто — это просто уловка.
«Письма генерируются автоматически. Никто их не смотрит. Если реально толкал на видео видно будет. Но мне кажется, он выбежал и потом толкает», — пишет один из пользователей.
«Человек проехал стоп линию. Вылез из машины и стал толкать машину. Решил камеру обмануть. Так что все правильно», — отмечает другая пользовательница.
«Вы читать умеете? там же выше написано, что инспектор выявил нарушение, изучив видеоматериалы, что был факт нарушения, то есть сначала наверное нарушил, проехал, а потом придумал так, чтобы не было нарушения и начал толкать», — написала еще одна.
При этом многие отмечали, что даже если водитель и не нарушил правила до остановки автомобиля, то он явно стал нарушать их после, выталкивая свое авто на перекресток на красный свет. .
В общем все сошлись на том, что, если водитель не нарушал, ему нужно затребовать в УБДД видео произошедшего, что поможет ему отстоять правоту в суде.