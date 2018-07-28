В Узбекистане выписали самый эпичный штраф: его получил водитель за то, что толкал свое заглохшее авто

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях Узбекистана появился довольно любопытный протокол нарушения ПДД, зафиксированного камерами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На бланке штрафа видно, как камера фиксирует нарушение автомобиля «Нексия» — проезд за стоп-линию на красный свет. Вся прелесть ситуации, что водитель едет не за рулем автомобиля, а толкает его сзади.

Многие пользователи в социальных сетях возмутились такому штрафу, отмечая, что скоро в Узбекистане и за воздух будут брать деньги.

Другие замечали, что водителя наказали правильно, а то, что он толкает авто — это просто уловка.

«Письма генерируются автоматически. Никто их не смотрит. Если реально толкал на видео видно будет. Но мне кажется, он выбежал и потом толкает», — пишет один из пользователей.

«Человек проехал стоп линию. Вылез из машины и стал толкать машину. Решил камеру обмануть. Так что все правильно», — отмечает другая пользовательница.

«Вы читать умеете? там же выше написано, что инспектор выявил нарушение, изучив видеоматериалы, что был факт нарушения, то есть сначала наверное нарушил, проехал, а потом придумал так, чтобы не было нарушения и начал толкать», — написала еще одна.

При этом многие отмечали, что даже если водитель и не нарушил правила до остановки автомобиля, то он явно стал нарушать их после, выталкивая свое авто на перекресток на красный свет. .