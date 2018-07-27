Среди детей ученых нашлись Глина и Пустельга
Профессор университета Мэна Жаклин Джил в своем
Профессор университета Мэна Жаклин Джил в своем
Профессор университета Мэна Жаклин Джил в своем
Изучающий Марс геолог дал своим сыновьям имена Арес (древнегреческий бог войны, аналог римского бога Марса) и Орион (в честь другого персонажа из древнегреческой мифологии, в честь которого назвали несколько небесных объектов). Также ученые рассказали о сыне палеонтолога по имени Флинт (flint
Часть ученых призналась, что они назвали своих детей в честь других ученых, прославившихся в их области исследований. Например,
В некоторых семьях ученых случались разногласия. Например, одному из ответивших под твитом жена не разрешила назвать дочку Этил или Эфир — зато девочку назвали в честь картины, так как жена автора — историк искусств (какая именно это картина, автор не указал). Профессор Университета
Многие называют научными терминами своих домашних питомцев. В ответах под твитом можно найти кошек Пространство и Время, кота Катализатора, собаку Ген и черепашку Дарвина.