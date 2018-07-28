Автодорогу до южноуральских озёр Увильды и Аргази отремонтируют и расширят

Автодорога до популярных южноуральских озёр Увильды, Аргази и Большой Беляшкуль в ходе начавшейся реконструкции будет расширена и модернизирована, сообщили «АиФ-Челябинск» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ремонт дороги «Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева (участок Кулуево — Альмеева)» начался ещё в прошлом году. Работы ведутся согласно федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году дорожники ввели в эксплуатацию участок протяженностью 2 км. В 2018-м будет сделано ещё 3 км.

«Поток машин здесь всегда большой. Если при четвертой категории ширина проезжей части была 6 метров, то сейчас, при второй категории, она станет 9 метров, — пояснил начальник управления дорожного хозяйства министерства Алексей Нечаев. — Появятся переходно-скоростные полосы и остановочные комплексы».