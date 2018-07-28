Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Зачем люксовые бренды уничтожают одежду
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини - фото
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
09:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автодорогу до южноуральских озёр Увильды и Аргази отремонтируют и расширят

Работы закончат в сентябре — октябре этого года.

Автодорога до популярных южноуральских озёр Увильды, Аргази и Большой Беляшкуль в ходе начавшейся реконструкции будет расширена и модернизирована, сообщили «АиФ-Челябинск» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ремонт дороги «Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева (участок Кулуево — Альмеева)» начался ещё в прошлом году. Работы ведутся согласно федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году дорожники ввели в эксплуатацию участок протяженностью 2 км. В 2018-м будет сделано ещё 3 км.

«Поток машин здесь всегда большой. Если при четвертой категории ширина проезжей части была 6 метров, то сейчас, при второй категории, она станет 9 метров, — пояснил начальник управления дорожного хозяйства министерства Алексей Нечаев. — Появятся переходно-скоростные полосы и остановочные комплексы».

Также уже смонтированы четыре водопропускные трубы. На месте работает 10 единиц дорожной техники и более 30 автосамосвалов подрядчика контракта — компании «Южуралмост». По контракту срок завершения реконструкции — октябрь, однако дорожники намерены полностью сдать дорогу уже в сентябре.

Все новости региона
«Сил радоваться нет». Почему психика так реагирует на смену погоды
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Правительство упростило получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Скончался писатель Владимир Войнович
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь