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19:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Французский мэр запретил комаров

Во французском городе Бриоле, департамент Мен и Луара, запретили комаров. Об этом сообщает издание The Connexion.

Источник: Hans/СС0
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Местные жители стали жаловаться на засилье кровососущих насекомых после наводнения в конце июля. Мэр Бриоле отреагировал на это указом, запрещающим комаров в городе. Кроме того, он установил ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада.

«Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать, — объяснил мэр. — Большинству это показалось смешным». После указа комаров стало меньше, однако, по его словам, это никак не связано с запретом.

В 2016 году сообщалось, что в Швеции прошел чемпионат по ловле комаров. Победитель поймал 135 насекомых. Соревнования устроили после запрета на обработку местных лесов средствами против комаров.

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