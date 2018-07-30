Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Стас Михайлов опубликовал снимок подросших дочерей
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Муж Лорак встречается с молодой брюнеткой - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Альбина Джанабаева вышла в свет без макияжа
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Поздние роды Бригитты Нильсен: матери 50+ в тренде?

Голливудская актриса, певица и модель родом из Дании Бригитта Нильсен удивила некоторых комментаторов в соцсетях, родив дочку в 54 года. Однако сама она с удовольствием отвечает критикам и надеется начать новый тренд.

Getty Images Некоторые пользователи соцсетей умудрились раскритиковать Нильсен за «поздние» роды.

Голливудская актриса, певица и модель родом из Дании Бригитта Нильсен удивила некоторых комментаторов в соцсетях, родив дочку в 54 года и подробно рассказывая об этом в интервью и соцсетях. Однако сама она с удовольствием отвечает критикам и надеется начать новый тренд.

«Наша маленькая Фрида, наша истинная любовь», — написала актриса в «Инстаграме».

До Фриды Нильсен родила четверых сыновей от троих мужчин.

https://www.instagram.com/p/BkjNnSeHVQz/

Датчанка с удовольствием документировала свою беременность в соцсетях и сразу после рождения дочери 22 июня начала раздавать интервью о том, как всё прошло.

Роды в 30 лет: поздно или вовремя? ВОЗ: смертность женщин от родов сократилась на 50% Учёные: чем старше отец, тем дольше живут дети.

«Некоторые женщины думают: “О Боже, я слишком старая”. Могу понять, почему некоторые люди говорят: “Как она посмела”? Но многие мужчины за 60 и даже за 70, и никаких сомнений у них нет», — сказала актриса в интервью с журналом People.

«В моём случае отделаться легко, дешево и быстро не получилось. Я хочу, чтобы люди об этом знали», — добавила женщина.

За минувший месяц Бригитте исполнилось 55 лет, но даже среди тех, кто не является её поклонниками, некоторые уже называют актрису образцом для подражания.

Getty Images Джорджу Клуни не пришлось выслушивать претензии, когда он стал отцом в 56 лет.

Можно сказать, что среди известных актрис даже наметился некоторый тренд на поздние роды, учитывая, что им доступны многие блага медицины.

Итальянская кинозвезда Моника Белуччи первого ребенка родила в 39 лет, а второго — в 45, при этом в интервью она подчёркивала, что её совсем не смущает «поздняя» беременность.

Австралийка Николь Кидман родила дочь в 41 год после многочисленных попыток забеременеть.

ЭКО и наблюдение.

Что до Нильсен, то она начала подготовку к своей пятой беременности почти 15 лет назад, после того как познакомилась с нынешним мужем — Маттиа Десси. Сейчас счастливому отцу 39 лет.

Вскоре после начала романа с Десси актриса заморозила свои яйцеклетки, поскольку не хотела пользоваться донорскими.

Однако врачи сразу же предупредили, что шансы на успешное экстакорпоральное оплодотворение своими же яйцеклетками невелики — около 3−4%.

https://www.instagram.com/p/Bj23sM-nTUY/

«Найдите то, что приносит вам счастье, и боритесь за него», — напутствует Нильсен в «Инстаграме».

Большинство женщин, желающие родить после 45 лет, используют донорские клетки.

Нюанс ещё и в том, что в этом возрасте повышается риск осложнений при родах, подчёркивают эмбриологи из CARE Fertility Group в беседе с Би-би-си.

В связи с этим специалисты обращают повышенное внимание на гормональный фон беременной, характер протекания менопаузы, давление и здоровье груди.

При этом эксперты отмечают, что у многих женщин старше 45 лет получается родить здорового ребёнка без проблем для себя, а также кормить его.

Роды по-российски.

В России, где звезду боевиков 1980-х помнят по фильмам с Арнольдом Шварценеггером («Рыжая Соня») и Сильвестром Сталлоне («Рокки-4»), новость о её родах встретили весьма тепло.

«Девочки, слабо»? — иронично спрашивает у подруг Елена Тимофеева «Вконтакте».

Но некоторые проводят и нелестные параллели между медициной, доступной звёздной датчанке, и условиями для родов в российской провинции.

«Нам активно пропагандируют, что видите ли у Сильвестра нашего Сталлоне бывшая жена Бриджит Нильсен в 55 лет родила, тоже видать еще девка. Отлично, но только где Бриджит с ее миллионами, хорошей медицинской страховкой, здоровым питанием и свежим Калифорнийским воздухом и наша среднестатистическая женщина — с сумками в одной руке, детьми в другой, еще и мужем, зачастую на шее» [орфография сохранена], — пишет аноним в калининградской VK-группе «Подслушано 39».

Тем не менее, и в России известные женщины стали легче относиться к поздним родам. Сыгравшая в сериале «Интерны» Светлана Пермякова впервые стала мамой в 40 лет.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева готовится родить своего второго ребенка через считанные недели. В мае ей исполнилось 47 лет.

Впрочем, в некоторых случаях подобные новости в российском медийном пространстве встречают неоднозначно.

В марте этого года в прессе и сетях бурно обсуждалось рождение дочери у известного актера Эммануила Витторгана (78 лет) и его жены Ирины Млодик (56 лет), свекра и свекрови российского политика и телеведущей Ксении Собчак.

Getty Images Маленькая Этель — сестра Максима Витторгана, женатого на Ксении Собчак.

Если многие поклонники за актера радовались, некоторые сочли, что супруги совершили неосмотрительный поступок. А актриса Яна Поплавская пошла еще дальше, заявив, что пара родила себе «игрушку». «Круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой», — добавила она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Украинские "друзья" Манафорта: кто, когда и за какие деньги нанимал поли...
Германия выдала России главного фигуранта “кокаинового дела”
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Кенийский подросток придумал фонарь от хищников (видео)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
«Земля опускалась, лес уходил». Как возникают провалы в земле
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь