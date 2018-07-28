Аллею лиственниц и можжевельника высадили в Челябинске

Аллею из 33 лиственниц и можжевельника высадили на северо-западе Челябинска, рассказала «АиФ-Челябинск» региональный координатор всемирного проекта по проверке грамотности «Тотальный диктант» Зоя Костырева.

«Каждый год мы печатаем около 200 тыс. бланков для диктанта. Это примерно 30 деревьев. Компенсировать их природе решили здесь, в Челябинске. Надеемся, эта аллея станет местом притяжения студентов и преподавателей ЧелГУ, жителей окрестностей и будет напоминать, что скоро новый диктант, к которому пора готовиться», — отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Возле каждого дерева активисты установили табличку с буквой русского алфавита и интересным фактом о языке, его исследователях или диктанте.

«Каждый год Тотальный диктант приобретает новые грани. Для меня он открыл ранее не известного мне автора — Гузель Яхину, — признался министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, поучаствовавший в высадке деревьев. — Надеюсь, Челябинская область будет опорой не только для “Тотального”, но и для других диктантов: географического, исторического… Ведь всё это в целом помогает продвигать образованность среди самых разных людей».