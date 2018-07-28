Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Девушка, которую в школе травили, стала королевой красоты
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
СМИ: РФ ускоренно готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
В Сети требуют отставки Мэй из-за ЧМ-2018
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
60-летняя известная актриса удивила фанатов идеальным телом
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
09:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Аллею лиственниц и можжевельника высадили в Челябинске

Акцию в защиту деревьев провели организаторы «Тотального диктанта».

Аллею из 33 лиственниц и можжевельника высадили на северо-западе Челябинска, рассказала «АиФ-Челябинск» региональный координатор всемирного проекта по проверке грамотности «Тотальный диктант» Зоя Костырева.

«Каждый год мы печатаем около 200 тыс. бланков для диктанта. Это примерно 30 деревьев. Компенсировать их природе решили здесь, в Челябинске. Надеемся, эта аллея станет местом притяжения студентов и преподавателей ЧелГУ, жителей окрестностей и будет напоминать, что скоро новый диктант, к которому пора готовиться», — отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Возле каждого дерева активисты установили табличку с буквой русского алфавита и интересным фактом о языке, его исследователях или диктанте.

«Каждый год Тотальный диктант приобретает новые грани. Для меня он открыл ранее не известного мне автора — Гузель Яхину, — признался министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, поучаствовавший в высадке деревьев. — Надеюсь, Челябинская область будет опорой не только для “Тотального”, но и для других диктантов: географического, исторического… Ведь всё это в целом помогает продвигать образованность среди самых разных людей».

Подобрать растения, подходящие для челябинского климата, организаторам акции помогли участники челябинского проекта «Посади дерево». Их цель — сделать город зелёным, украсив его 100 тысячами деревьев. Для высадки в июле они посоветовали выбрать лиственницы и вертикальный можжевельник.

Все новости региона
«Сил радоваться нет». Почему психика так реагирует на смену погоды
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Правительство упростило получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Скончался писатель Владимир Войнович
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь