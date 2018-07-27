Самое долгое лунное затмение XXI века в прямом эфире

Затмение станет самым длительным в XXI веке — кроваво-красная Луна повиснет над нашей планетой на четыре часа, а чуть ниже расположится и багровый Марс. Дело в том, что лунное затмение и совпало с великим противостоянием Марса. Так близко Марс подлетал к нам в последний раз в августе 2003 года.