Самое долгое лунное затмение XXI века в прямом эфире
27 июля в 21:30 Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М. В. Ломоносова покажет прямую трансляцию лунного затмения.
27 июля в 21:30 Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М. В. Ломоносова покажет прямую трансляцию лунного затмения.
Затмение станет самым длительным в XXI веке —
А тем, кто хочет увидеть это вживую, астроном из МГУ Дмитрий Колесников советует: «Возьмите на затмение бинокль, чтобы лучше рассмотреть детали на Луне и земную тень. Чтобы рассмотреть детали на Марсе, нужен телескоп. В средней полосе России Луна и Марс будут находиться невысоко над горизонтом, поэтому заранее найдите место со свободным обзором на юг».