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20:38 (мск), источник: Индикатор

Самое долгое лунное затмение XXI века в прямом эфире

27 июля в 21:30 Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М. В. Ломоносова покажет прямую трансляцию лунного затмения.

Затмение станет самым длительным в XXI веке — кроваво-красная Луна повиснет над нашей планетой на четыре часа, а чуть ниже расположится и багровый Марс. Дело в том, что лунное затмение и совпало с великим противостоянием Марса. Так близко Марс подлетал к нам в последний раз в августе 2003 года.

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А тем, кто хочет увидеть это вживую, астроном из МГУ Дмитрий Колесников советует: «Возьмите на затмение бинокль, чтобы лучше рассмотреть детали на Луне и земную тень. Чтобы рассмотреть детали на Марсе, нужен телескоп. В средней полосе России Луна и Марс будут находиться невысоко над горизонтом, поэтому заранее найдите место со свободным обзором на юг».

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