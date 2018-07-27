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22:01 (мск), источник: Известия

Трудовые книжки останутся бумажными до 2027 года

Переходный период для введения электронных трудовых книжек закончится 1 января 2027 года. До этого работодатели будут вести документы сотрудников в бумажном виде. Об этом сообщили 27 июля в министерстве труда и социальной защиты.

«Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку», — заявила замглавы ведомства Любовь Ельцова. Ее слова приводит агентство ТАСС.

В министерстве пояснили, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности россиянина. Для этого работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд России.

Представитель ведомства также добавила, что бумажная, и электронная трудовая книжка имеют равную юридическую силу.

Законопроект об электронных трудовых книжках будет внесен в Государственную думу в 2019 году.

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил внедрение электронных трудовых книжек.

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