Проблемы с движением поездов были на витебском и финляндском направлениях
Электрички не отправлялись, либо проходили мимо станций.
Электрички не отправлялись, либо проходили мимо станций.
О трудностях с тем, чтобы уехать на дачу, сегодня начали сообщать жители Петербурга. В соцсетях горожане рассказывали о задержках в движении или об отмененных электричках.
— Электрички не отправляются и не прибывают на Витебский вокзал. Без объяснения причин и без указания сроков задержки электропоездов, — сообщается в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».
Проблемы были и на финляндском направлении. Люди подолгу ждали своих электричек, а в итоге им объявляли об отмене и возвращали деньги за билеты.
— Мы радостные и счастливые шли на поезд Финляндский вокзал — Пупышево, но не судьба. Электричка проехала мимо нашей станции Пискаревка и даже не притормозила. Спустя час всем вернули деньги за билеты, — пишет в соцсети «ВКонтакте» Екатерина Любомирова.
Задержки поездов были и на станции Новолисино.
В чем оказалась причина сбоя, до сих пор остается неизвестным.