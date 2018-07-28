Проблемы с движением поездов были на витебском и финляндском направлениях

Источник: Reuters

О трудностях с тем, чтобы уехать на дачу, сегодня начали сообщать жители Петербурга. В соцсетях горожане рассказывали о задержках в движении или об отмененных электричках.

— Электрички не отправляются и не прибывают на Витебский вокзал. Без объяснения причин и без указания сроков задержки электропоездов, — сообщается в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Проблемы были и на финляндском направлении. Люди подолгу ждали своих электричек, а в итоге им объявляли об отмене и возвращали деньги за билеты.

— Мы радостные и счастливые шли на поезд Финляндский вокзал — Пупышево, но не судьба. Электричка проехала мимо нашей станции Пискаревка и даже не притормозила. Спустя час всем вернули деньги за билеты, — пишет в соцсети «ВКонтакте» Екатерина Любомирова.

Задержки поездов были и на станции Новолисино.