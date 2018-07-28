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09:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Всероссийская Спасская ярмарка пройдет на Шишкинских прудах в Елабуге

Кульминацией праздника станут традиционные концерты звонарей на площади перед Спасским собором.

С 3 по 5 августа в заповедной части Елабуги — Шишкинских прудах, а также на стадионе «Молодежный» и центральных улицах состоится XI Всероссийская Спасская ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Посетители ярмарки увидят ювелирные украшения, национальные костюмы, модельную одежду, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамику, гжель и многое другое. Также будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности.

На ярмарке выступят артисты, состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками.

В рамках ярмарки пройдет Фестиваль родовых поместий России и XI Всероссийский фестиваль колокольного звона с участием мастеров-профессионалов, служителей храмов, учащихся и выпускников различных школ колокольного искусства.

Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные концерты звонарей на площади перед Спасским собором. Также в рамках фестиваля состоится круглый стол с участием звонарей, историков и краеведов.

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