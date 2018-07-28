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09:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанский батон получил всероссийский Знак качества

Специалисты Роскачества изучили 176 торговых марок нарезных батонов из 62-х регионов и оценили их по качеству муки, содержанию в хлебе улучшителей, упругости и пластичности.

Награду получил нарезной батон «Южный» хлебокомбината из Анапы.

Согласно результатам исследований, нарезной батон «Южный» абсолютно безопасен и не содержит консервантов. Для его приготовления производитель использует муку высшего сорта, в батоне достаточно жира, и у него отличные органолептические показатели. — Министерство сельского хозяйства Краснодарского краяПресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего на Кубани работает более 300 хлебопекарных предприятий, которые полностью обеспечивают потребность жителей региона в хлебобулочных изделиях. Ассортимент предприятий насчитывает более 250 видов продукции. Хлеб в Краснодарском крае проходит многоступенчатую систему контроля на всех этапах производства — от приема сырья на склад до отгрузки готовой продукции в торговые точки.

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