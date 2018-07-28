Кубанский батон получил всероссийский Знак качества

Согласно результатам исследований, нарезной батон «Южный» абсолютно безопасен и не содержит консервантов. Для его приготовления производитель использует муку высшего сорта, в батоне достаточно жира, и у него отличные органолептические показатели. — Министерство сельского хозяйства Краснодарского краяПресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего на Кубани работает более 300 хлебопекарных предприятий, которые полностью обеспечивают потребность жителей региона в хлебобулочных изделиях. Ассортимент предприятий насчитывает более 250 видов продукции. Хлеб в Краснодарском крае проходит многоступенчатую систему контроля на всех этапах производства — от приема сырья на склад до отгрузки готовой продукции в торговые точки.