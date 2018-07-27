Москвичи не увидят «кровавую Луну» из-за погоды
Жители Москвы не смогут увидеть самое длинное в XXI веке лунное затмение
Жители Москвы не смогут увидеть самое длинное в XXI веке лунное затмение
Наблюдение за астрономическим явлением отменили и в Московском планетарии.
«К превеликому сожалению, мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются
Затмение продлится с 21:24 до 1:19. Полная фаза наступит с 22.30 до 00.13 мск, когда Луна окрасится в «кровавый» цвет.
Лучше всего явление будет видно в Египте, где в день затмения не будет ни единого облака. Также понаблюдать за затмением смогут жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. А вот в Северной Америке разглядеть затмение будет невозможно.
Также в ночь на 28 июля произойдет великое противостояние Марса, которое в следующий раз случится только 15 сентября 2035 года. Во время этого астрономического явления Земля проходит между Марсом и Солнцем так, что эти два небесных тела становятся максимально приближенными друг к другу. Марс будет сиять ярче Юпитера и Венеры.