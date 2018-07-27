Москвичи не увидят «кровавую Луну» из-за погоды

Источник: AP 2018

Наблюдение за астрономическим явлением отменили и в Московском планетарии.

«К превеликому сожалению, мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения», — сказано в Twitter Московского планетария.

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Затмение продлится с 21:24 до 1:19. Полная фаза наступит с 22.30 до 00.13 мск, когда Луна окрасится в «кровавый» цвет.

Лучше всего явление будет видно в Египте, где в день затмения не будет ни единого облака. Также понаблюдать за затмением смогут жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. А вот в Северной Америке разглядеть затмение будет невозможно.