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08:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Плавательный бассейн «Сула» в Пестрецах откроется 6 августа

В здании располагается бассейн для взрослых на четыре дорожки с чашей 25 на 8,5 метра и детский с чашей 10 на 6 метров.

В Пестрецах состоится торжественное открытие плавательного бассейна «Сула», построенного по республиканской программе, пишет газета «Вперед».

СМИ не раз писали о строительстве этого бассейна. Открытие «Сулы» было намечено на март этого года, и, наконец, учреждение распахнет свои двери для пестречинцев 6 августа.

В связи с открытием бассейна 6 августа в 15.00 будет временно ограничено движение по улице Молодежная, дом 3, детский сад «Колокольчик» — улице Гаврилова, Детский городок.

Спортивный объект находится возле Пестречинской школы № 1. В здании располагается бассейн для взрослых на четыре дорожки с чашей 25 на 8,5 метра и детский с чашей 10 на 6 метров.

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