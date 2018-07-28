Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
Как уберечь свой дом от назойливых гадов.
Как уберечь свой дом от назойливых гадов.
Скорее всего, комары были придуманы ради вселенского равновесия — иначе без них лето было бы слишком хорошим временем года. Но мы ведь не зря зовемся «венцом природы» и должны одержать победу в бою за спокойный отдых. Пусть даже локальную.
Тут мог бы быть длинный список самых разнообразных достижений современной промышленности, но его не будет.
И самое главное — мы хотим подсказать тебе самые верные лайфхаки от комаров, на случай если тебя уже кусают, а магазинного средства нет под рукой. Только взгляни на этот список — в любой ситуации ты всегда сможешь использовать один из вариантов.
Как уберечь свой дом от назойливых гадов
Мой дом — моя крепость. Но если воров сдержит хороший замок, то стопроцентную защиту от комаров гарантирует только полная герметичность. Потому что им нередко хватает сил и наглости долетать до верхних этажей и находить малейшую щель в антимоскитной сетке.
Чтобы огородить свой сон от раздражающего «бзз», можешь сделать следующее:
— поставить на подоконник горшок с геранью, розмарином или мятой;.
— раздобыть аромалампу и капнуть в нее эфирное масло эвкалипта; в качестве альтернативы его можно разбавить водой и залить в пустой флакончик фумигатора, который включается в розетку;.
— рассредоточь по квартире половинки лимона, утыканные сушеной гвоздикой;.
— устрой комарам ловушку — налей в глубокую тарелку воду с мыльной пеной и оставь ее на подоконнике.
Что сделать, чтобы погулять непокусанным?
На территории врага войну вести труднее, поэтому стоит уделить особое внимание превентивным мерам. В качестве натуральной альтернативы химическим средствам можешь протереть открытые участки тела:
— ванилином или корицей, немного разбавленными водой;.
— листом рябины или черемухи;.
— уксусом.
А если планируешь провести вечер у костра, то подбрасывай в него шишки и хвойные ветки — комарам это очень не нравится.
Самые неожиданные средства от зуда после укуса
Средства, приведенные выше, работают, но некоторые комары, к сожалению, не в курсе. Или они мутировали. В любом случае, если тебя
— соком алоэ;.
— любой мазью от солнечный ожогов;.
— аспирином (раствори его в воде);.
— мятной зубной пастой;.
— луком или чесноком;.
— средством от геморроя;.
— содой (ее тоже нужно растворить в воде);.
— лимонным соком;.
— средством для дезинфекции рук;.
— кожурой от банана.
Вот увидишь — с помощью этих средств тебе сразу станет легче!