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01:45 (мск), источник: Playboy

Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров

Как уберечь свой дом от назойливых гадов.

Источник: Unsplash

Скорее всего, комары были придуманы ради вселенского равновесия — иначе без них лето было бы слишком хорошим временем года. Но мы ведь не зря зовемся «венцом природы» и должны одержать победу в бою за спокойный отдых. Пусть даже локальную.

Тут мог бы быть длинный список самых разнообразных достижений современной промышленности, но его не будет. Во-первых, потому что никто не заплатил нам за рекламу, а во-вторых, потому что химия не самый здоровый способ защиты.

И самое главное — мы хотим подсказать тебе самые верные лайфхаки от комаров, на случай если тебя уже кусают, а магазинного средства нет под рукой. Только взгляни на этот список — в любой ситуации ты всегда сможешь использовать один из вариантов.

Как уберечь свой дом от назойливых гадов

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Мой дом — моя крепость. Но если воров сдержит хороший замок, то стопроцентную защиту от комаров гарантирует только полная герметичность. Потому что им нередко хватает сил и наглости долетать до верхних этажей и находить малейшую щель в антимоскитной сетке.

Чтобы огородить свой сон от раздражающего «бзз», можешь сделать следующее:

— поставить на подоконник горшок с геранью, розмарином или мятой;.

— раздобыть аромалампу и капнуть в нее эфирное масло эвкалипта; в качестве альтернативы его можно разбавить водой и залить в пустой флакончик фумигатора, который включается в розетку;.

— рассредоточь по квартире половинки лимона, утыканные сушеной гвоздикой;.

— устрой комарам ловушку — налей в глубокую тарелку воду с мыльной пеной и оставь ее на подоконнике.

Что сделать, чтобы погулять непокусанным?

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На территории врага войну вести труднее, поэтому стоит уделить особое внимание превентивным мерам. В качестве натуральной альтернативы химическим средствам можешь протереть открытые участки тела:

— ванилином или корицей, немного разбавленными водой;.

— листом рябины или черемухи;.

— уксусом.

А если планируешь провести вечер у костра, то подбрасывай в него шишки и хвойные ветки — комарам это очень не нравится.

Самые неожиданные средства от зуда после укуса

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Средства, приведенные выше, работают, но некоторые комары, к сожалению, не в курсе. Или они мутировали. В любом случае, если тебя все-таки укусили и ты недоволен, снять зуд можно:

— соком алоэ;.

— любой мазью от солнечный ожогов;.

— аспирином (раствори его в воде);.

— мятной зубной пастой;.

— луком или чесноком;.

— средством от геморроя;.

— содой (ее тоже нужно растворить в воде);.

— лимонным соком;.

— средством для дезинфекции рук;.

— кожурой от банана.

Вот увидишь — с помощью этих средств тебе сразу станет легче!

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