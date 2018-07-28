Вот как не подхватить опасную инфекцию, гуляющую по Приморью

Источник: ДЕЙТА

Июль и август считаются месяцами высокой вероятности заражения ротавирусом, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

По словам врача-инфекциониста детской владивостокской поликлиники № 3 Светлана Войтенко, ротавирусу свойственны следующие пути передачи: пищевой, водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный. То есть, им можно заразиться при купании в водоемах, употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, ягод.

Отличить ротавирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

До приезда врача при температуре можно дать жаропонижающее и обеспечить больного обильным питьем. Продолжительность течения болезни, как правило, составляет около семи дней.

Чтобы предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией, важно применять меры профилактики — следить за личной гигиеной, мыть руки перед едой, после посещения общественных мест обрабатывать игрушки и посуду содовым или мыльным раствором и кипяченой водой, исключить неизвестные источники купания.

Что касается еды, то необходимо использовать только бутилированную воду для питья, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты.

Для справки.

Ротавирус — это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта (диарея) и протекает с температурной реакцией и такими катаральными явлениями, как покрасневшее горло, кашель, насморк. Чаще всего болеют дети в возрасте трех-пяти лет, причина тому — плохо помытые зелень, овощи, фрукты, ягоды с грядки, купание в непроверенных водоемах.

Ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций. Большинство заболевших — дети первых лет жизни, взрослые болеют в 10 раз реже. Последние могут подхватить заболевание при уходе за больным ребенком, реже — из внешнего источника.