Вот как не подхватить опасную инфекцию, гуляющую по Приморью
Июль и август считаются месяцами высокой вероятности заражения ротавирусом, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Приморского края. По словам
Июль и август считаются месяцами высокой вероятности заражения ротавирусом, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Приморского края. По словам
Июль и август считаются месяцами высокой вероятности заражения ротавирусом, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.
По словам
Отличить ротавирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.
Чтобы предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией, важно применять меры профилактики — следить за личной гигиеной, мыть руки перед едой, после посещения общественных мест обрабатывать игрушки и посуду содовым или мыльным раствором и кипяченой водой, исключить неизвестные источники купания.
Что касается еды, то необходимо использовать только бутилированную воду для питья, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты.
Для справки.
Ротавирус — это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением
Ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций. Большинство заболевших — дети первых лет жизни, взрослые болеют в 10 раз реже. Последние могут подхватить заболевание при уходе за больным ребенком, реже — из внешнего источника.
Екатерина Лапкина.