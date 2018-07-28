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01:09 (мск), источник: Sputnik

Каким увидели в Ташкенте главное лунное затмение века

Уникальное астрономическое явление можно было наблюдать более четырех часов, а фаза так называемой «Кроавой Луны» продолжалась более часа.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В ночь с пятницы на субботу жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений — Кровавую Луну. Ташкентцам в это раз и повезло и не повезло одновременно.

Затмение можно было наблюдать в течение четырех часов — с 23:24 до 03:19. Полная фаза, когда земля собой закроет Луну от солнечного диска, окрасив спутник планеты в красные цвета, составила 1 час и 45 минут. Столь долгое затмение, по данным ученых, можно наблюдать примерно раз в столетие.

С погодой узбекистанцам повезло — в Ташкенте этой ночью абсолютно ясно и ничего не мешало наблюдению за небесным телом. А вот «кровавый» эффект за счет широты, на которой расположена узбекская столица, получился относительно смазанным.

Дело в том, что Луна находилась почти в зените и имела небольшие размеры. Чем ближе спутник Земли к линии горизонта тем крупнее он видится и тем отчетливее красноватый оттенок.

Впрочем, даже в таком положении смотрится весьма впечатляюще.

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