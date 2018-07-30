Исповедь смартфонозависимого. Корреспондент Би-би-си поставил эксперимент на себе

Два участника эксперимента: корреспондент Би-би-си Рори Кехлан-Джонс и 12-летняя школьница Лили | Источник: Русская служба Би-би-си

Кругом только и говорят о том, как опасна зависимость от смартфона и соцсетей. Технологические компании пытаются помочь потребителям в борьбе с этой зависимостью, предлагая различные программы, позволяющие контролировать время, потраченное на мобильные приложения и социальные сети.

Мы с коллегами на Би-би-си решили провести эксперимент с участием двух человек, страдающих зависимостью от смартфонов в тяжелой форме. Одним из участников эксперимента стала 12-летняя девочка, вторым — мужчина среднего возраста.

Результаты эксперимента уже готовы: мы выяснили, что один участник эксперимента оказался несчастным человеком с сильной зависимостью от социальных сетей, который не почти не отлипает от экрана своего смартфона. Другой участник эксперимента оказался гораздо более сознательным пользователем смартфона.

Первый участник эксперимента — это я, Рори Кехлан-Джонс, и да — я смартфонозависимый. Я, признаться, догадывался об этом и раньше, и эксперимент, в котором мы участвовали вместе с дочерью моей коллеги — 12-летней Лили — только подтвердил мои опасения.

Больше всего времени Рори потратил на «Твиттер» (на фото — телефон Рори Кехлана-Джонса) | Источник: Русская служба Би-би-си

Лили, как оказалось, тратит на смартфон и социальные сети значительно меньше времени, чем ее старший товарищ по эксперименту (на фото — телефон Лили) | Источник: Русская служба Би-би-си

Каждый из нас установил пробную версию операционной системы от Apple — iOS 12 (полная версия ОС будет доступна для пользователей iPhone в сентябре).

В iOS 12 есть новые функции (в том числе ScreenTime), которые позволяют пользователям анализировать и контролировать время, которые они тратят на смартфон, а также на отдельные мобильные приложения.

Аналогичные функции есть на телефонах Android.

Функция ScreenTime, в частности, позволяет родителям следить за тем, как ребенок пользуется смартфоном, поэтому моя коллега Джейн Уэйкфилд могла анализировать, как ее дочь пользуется смартфоном и на что тратит время. Хотя, честно говоря, в этом случае, наверное, присматривать надо было бы больше за мной.

Симптомы болезни

Уже за те несколько часов, пока устанавливалась пробная версия новой операционной системы, стало очевидно, насколько сильно я зависим от собственного телефона.

В день эксперимента уже к 10 утра я просидел в телефоне 2 часа 38 минут. Я брал в руки телефон девять раз за час и получил 33 уведомления.

Да, часть этого времени я потратил на серьезные вещи вроде проверки электронной почты и приложения BBC News. Но стабильно больше всего времени у меня уходило на другое. Я проводил по часу в «Твиттере», читая чужие посты или публикуя собственные сообщения. Как оказалось, первое, что я делал проснувшись утром — открывал «Твиттер», то же было и вечером — последнее, что я делал перед тем, как уснуть — проверял «Твиттер», чтобы не пропустить важные новости.

Диагноз

Когда мы встретились с Лили, чтобы «сверить статистику», выяснилось, что у нее приблизительно та же картина: когда она пользуется смартфоном, больше всего времени у нее уходит на социальные сети. Но есть важное отличие: она тратит на смартфон значительно меньше времени, чем я.

К 15:00 она потратила на телефон всего 1 час и 44 минуты, из них 38 минут ушло на «Инстаграм» и 9 минут — на популярный у подростков мессенджер Snapchat.

Лили признает свою «зависимость» от «Инстаграма». «Я открываю приложение в 6 утра и возвращаюсь к нему в течение дня по многу раз», — говорит Лили.

Но, конечно, это не идет ни в какое сравнение с моей зависимостью.

«Ты тратишь на телефон очень много времени», — замечает Лили, когда я показываю ей статистику на своем смартфоне — 3 часа и 44 минуты, два часа из которых ушли на «Твиттер».

По признанию Лили, когда семья собирается за столом, ее родители гораздо больше отвлекаются на телефоны, чем она | Источник: Русская служба Би-би-си

Мама Лили — Джейн — сидит рядом с нами и самодовольно посматривает на нас: оказывается, она потратила на телефон всего лишь 48 минут. «Всего лишь» — это по сравнению с нами, зависимыми.

Она также довольна тем, что у нее теперь есть возможность узнавать, как ее дочь пользуется своим смартфоном. Хотя она пока не установила ограничения времени, которое Лили может тратить на отдельные приложения.

Возможно, мне потребуется установить ограничения в то время, когда она будет у меня не на глазах — например, во время школьных каникул. Джейн

Как лечиться?

Лили не в восторге от этой идеи, но признает, что это может оказаться полезным решением: «Тогда я буду больше времени проводить с семьей, больше гулять и у меня будет больше времени на многое другое».

Но кажется, Лили сейчас сдаст семью Уэйкфилд с потрохами: она говорит, что в то время, когда вся семья собирается за столом, не она, а ее родители чаще всего отвлекаются на свои телефоны, в то время как детям приходится добиваться их внимания.

Тут Джейн меняет тему разговора и переводит внимание на главного «зависимого» — то есть на меня. Она говорит, что мне, возможно, надо обратиться к врачам и пройти курс лечения.

Я, конечно, не собираюсь заходить так далеко, но я действительно задумался о том, чтобы установить ограничения на время, которое я трачу на различные приложения, и в первую очередь — на «Твиттер».

Как вы думаете, два часа на «Твиттер» будет достаточно?