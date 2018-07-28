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07:28 (мск), источник: Newtimes.kz

11 казахстанцев уже месяц не могут вернуться на родину из Турции

11 казахстанцев планировали через Турцию уехать в Израиль на заработки, но компания, которая оформляла документы, перестала выходить на связь. Уже месяц они не могут забрать свои деньги и вернуться на родину, передает 31 канал.

Источник: Newtimes.kz

На заработки в Израиль через Турцию отправились 12 казахстанцев из разных регионов страны. Каждый из них заплатил компании по 2 тыс долларов. Их поселили в отеле Анталии в районе Алании. А потом заявили, что граница закрыта, и надо подождать. С тех пор прошел уже месяц.

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«Компания “Key English” обещала нам работу в Израиле. Мы составили контракт на 1,5 года. В агентстве заверили, что виза и контракты готовы. Но до сих пор никаких вестей нет. Денег у нас нет ни на еду, ни на билеты в Казахстан. Завтра нас депортируют», — рассказывает Маман Джусупов.

Алматинец Шарипбай Рахманов — единственный, кто вернулся, купив билет свой счет. Первым делом он поехал в офис компании. Его попросили написать, что он никаких претензий не имеет. Тогда ему якобы вернут 600 долларов.

«Обещали вернуть оставшуюся сумму за вычетом всех расходов. Но все остальные с этими условиями не согласны. Они взяли кредиты, чтобы вылететь туда. Я подписал эту бумагу, но мне перечислили только 100 тыс тенге», — поясняет Шарипбай Рахманов.

В офисе компании своих клиентов и журналистов встретили криками и угрозами. И руководства на месте не оказалось.

Позже директор агентства вышла на связь. Она заверила, что на следующей неделе людям перечислят деньги на авиабилеты. Они якобы написали запрос только вчера. Из-за разницы по времени рабочее время в банке закончилось. А деньги заморозились из-за слияния двух казахстанских финансовых институтов.

В Министерстве иностранных дел и консульстве рекомендовали этим людям обратиться в правоохранительные органы Казахстана. И впредь тщательно проверять контракты на трудоустройство за границей.

Родственники застрявших туристов уже обратились в прокуратуру. Дело еще рассматривают. Они отчаялись и не знают, что делать: на руках у них только никем не подписанные договоры с турагентством.

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