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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Новорожденный гигант удивил и родителей, и врачей в Приморье

Крупные дети (больше 4 килограммов) рождаются в 10% случаях. А гиганты — значительно реже.

Источник: Комсомольская правда

Новорожденный Тимур массой 5860 граммов и ростом 62 сантиметра появился на свет в роддоме Находки. Для родителей это второй ребенок, семья живет в поселке Врангель.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Тимур появился на свет «кесаревым сечением». Врачи не припомнят такого богатыря за все 30 лет работы медучреждения.

«Сейчас мама Анастасия и ребенок чувствуют себя хорошо. Хотя некоторое время мальчик находился на интенсивном наблюдении. Мы наблюдали за его динамикой, — сообщили в роддоме Находки. — Дети, масса которых выходит за средние границы, как правило, абсолютно здоровы. Но в некоторых случаях избыточная масса новорожденного может быть симптомом нарушений. Поэтому такие дети подлежат дополнительному осмотру невролога, эндокринолога и других врачей. Нашего богатыря наблюдают врачи-неонатологи, в роддоме проведено необходимое обследование. Отклонений от нормы нет», — сообщила замглавврача Находкинской больницы по родовспоможению и детству Нина Кочергина.

Молодая мама Анастасия признается, что прекрасно перенесла беременность, причем во второй половине значительно ограничивала себя в еде.

«За день до родов на УЗИ говорили, что вес ребенка чуть больше четырех килограммов. И теперь я сама в шоке от того, что родила такого крупного парня. Все ползунки, распашонки и подгузники, что готовили заранее, ему малы. Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами. Главное — папа преисполнен гордости», — говорит Анастасия.

Слова мамы подтверждает и заведующая стационаром родильного дома Анна Панфилова.

«Беременность была доношенная, акушеры-гинекологи “ставили” крупного ребенка, но такой вес стал для всех нас сюрпризом. Это настоящий рекорд и для нашего медучреждения, да и для всего края», — говорит врач.

Специалисты отмечают, что крупные дети (больше 4 килограммов) рождаются в 10% случаях. А гиганты — значительно реже. Одним из недавних случаев стала история рождения девочки в роддоме № 1 Владивостока. Масса малышки на момент рождения — 5580 граммов, рост — 61 сантиметр.

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