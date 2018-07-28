Новорожденный гигант удивил и родителей, и врачей в Приморье
Крупные дети (больше 4 килограммов) рождаются в 10% случаях. А гиганты — значительно реже.
Крупные дети (больше 4 килограммов) рождаются в 10% случаях. А гиганты — значительно реже.
Новорожденный Тимур массой 5860 граммов и ростом 62 сантиметра появился на свет в роддоме Находки. Для родителей это второй ребенок, семья живет в поселке Врангель.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, Тимур появился на свет «кесаревым сечением». Врачи не припомнят такого богатыря за все 30 лет работы медучреждения.
«Сейчас мама Анастасия и ребенок чувствуют себя хорошо. Хотя некоторое время мальчик находился на интенсивном наблюдении. Мы наблюдали за его динамикой, — сообщили в роддоме Находки. — Дети, масса которых выходит за средние границы, как правило, абсолютно здоровы. Но в некоторых случаях избыточная масса новорожденного может быть симптомом нарушений. Поэтому такие дети подлежат дополнительному осмотру невролога, эндокринолога и других врачей. Нашего богатыря наблюдают
«За день до родов на УЗИ говорили, что вес ребенка чуть больше четырех килограммов. И теперь я сама в шоке от того, что родила такого крупного парня. Все ползунки, распашонки и подгузники, что готовили заранее, ему малы. Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами. Главное — папа преисполнен гордости», — говорит Анастасия.
Слова мамы подтверждает и заведующая стационаром родильного дома Анна Панфилова.
«Беременность была доношенная,
Специалисты отмечают, что крупные дети (больше 4 килограммов) рождаются в 10% случаях. А гиганты — значительно реже. Одним из недавних случаев стала история рождения девочки в роддоме № 1 Владивостока. Масса малышки на момент рождения — 5580 граммов, рост — 61 сантиметр.