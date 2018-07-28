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08:45 (мск), источник: Интерфакс

Скончался писатель Владимир Войнович

Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 лет.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Писатель Владимир Войнович ушел из жизни в возрасте 85 лет. О смерти писателя сообщили в социальных сетях его знакомые. По словам журналиста Виктора Давыдова, Войнович скончался от сердечного приступа.

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Информацию о смерти Войновича также подтвердил писатель Виктор Шендерович.

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Писатель и драматург Владимир Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1932 году. Первые его произведения были опубликованы во второй половине 1950-х годов. В 1960-х стихотворение «Четырнадцать минут до старта» («Я верю, друзья, караваны ракет…»), переложенное на музыку стало неофициальным гимном советской космонавтики. Всего Войнович написал тексты для более чем 40 песен. Среди других известных работ антиутопия «Москва 2042», повести «Шапка» и «Два товарища, книга об Александре Солженицыне «Портрет на фоне мифа», а также роман «Монументальная пропаганда».

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что служило причиной конфликтов с властями. Сатирический роман Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» ходил в самиздате, затем был издан за границей. После этого Войновича исключили из Союза писателей СССР, в 1980 году выслали из СССР, а в 1981 году лишили советского гражданства. В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено, после этого он вернулся на родину.

В 2000 году за роман «Монументальная пропаганда» Войновича наградили Государственной премией Российской Федерации. В 2002 году он стал обладателем премии им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя».

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