Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Названа самая опасная для рожениц развитая страна
Звезда «Мятежного духа» стала многодетной мамой
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
"Его выносили на носилках": Кобзон в тяжелом состоянии - СМИ
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Зачем люксовые бренды уничтожают одежду
Дэвид Бекхэм стал почти лысым
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
04:05 (мск), источник: Известия

Фрегат «Адмирал Горшков» передадут ВМФ России

В субботу, 28 июля, состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Тогда же корабль примут в состав российского военно-морского флота (ВМФ), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Церемония пройдет на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Передача фрегата ВМФ состоится накануне проведения главного военно-морского парада. «Адмирал Ушаков» будет также в нем задействован.

Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в заполярном Баренцевом море в составе отряда кораблей Северного флота, среди которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный крейсер «Орел», отмечает «РИА Новости».

«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350. Корабли этой серии предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне.

Фрегат водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов. «Адмирал Горшков» способен уничтожать надводные и наземные цели артустановками и ракетами — сверхзвуковыми «Яхонтами» и крылатыми «Калибрами».

27 июля «Известия» сообщали, что на Главном военно-морском параде в воскресенье в честь дня ВМФ покажут новейшие российские боевые корабли. В параде примут участие более 30 боевых кораблей, несколько десятков истребителей, различные военных самолетов и вертолетов.

Новинками парада станут большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», корабль-разведчик «Иван Хурс», новейший малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800 «Каракурт»).

 Нужно знать веру: в крестном ходе в Киеве участвовали 250 тыс. человек
Махровая халатность: убийство в Серпухове вскрыло системные проблемы
ЦСКА в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок России
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Власти пообещали найти «Дому-2» новую площадку вместо снесенной
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Умер писатель Владимир Войнович
Спорт
Кубок — не супер После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь