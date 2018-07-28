Фрегат «Адмирал Горшков» передадут ВМФ России
В субботу, 28 июля, состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков».
В субботу, 28 июля, состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков».
Тогда же корабль примут в состав российского
Церемония пройдет на предприятии «Северная верфь» в
Передача фрегата ВМФ состоится накануне проведения главного
Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в заполярном Баренцевом море в составе отряда кораблей Северного флота, среди которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный крейсер «Орел», отмечает «РИА Новости».
«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350. Корабли этой серии предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне.
Фрегат водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов. «Адмирал Горшков» способен уничтожать надводные и наземные цели артустановками и ракетами — сверхзвуковыми «Яхонтами» и крылатыми «Калибрами».
27 июля «Известия» сообщали, что на Главном
Новинками парада станут большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен»,