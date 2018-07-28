Фрегат «Адмирал Горшков» передадут ВМФ России

Тогда же корабль примут в состав российского военно-морского флота (ВМФ), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Церемония пройдет на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Передача фрегата ВМФ состоится накануне проведения главного военно-морского парада. «Адмирал Ушаков» будет также в нем задействован.

Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в заполярном Баренцевом море в составе отряда кораблей Северного флота, среди которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный крейсер «Орел», отмечает «РИА Новости».

«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350. Корабли этой серии предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне.

Фрегат водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов. «Адмирал Горшков» способен уничтожать надводные и наземные цели артустановками и ракетами — сверхзвуковыми «Яхонтами» и крылатыми «Калибрами».

27 июля «Известия» сообщали, что на Главном военно-морском параде в воскресенье в честь дня ВМФ покажут новейшие российские боевые корабли. В параде примут участие более 30 боевых кораблей, несколько десятков истребителей, различные военных самолетов и вертолетов.