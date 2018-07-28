Хабаровчан приглашают к Утесу провериться на гепатит

Сегодня в Хабаровске на территории рядом с Утесом развернется мини-лаборатория, где каждый желающий сможет пройти тест на гепатит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Мероприятие, направленное на профилактику этого заболевания проведут врачи краевого центра «Антиспид» совместно с общественной организацией «Живи» и хабаровским отделением «Красного креста».

— Гепатит — очень опасное заболевание, но не однородное по своей сути. На сегодняшний день открыто пять основных видов: А, В, С, Д, Е. В Хабаровском крае за полгода 2018 года выявлено порядка 700 подтверждённых случаев, — сказала заведующая отделением центра «Антиспид» Виктория Сулима.

По ее словам, основным средством от заражения гепатитом является вакцинопрофилактика.