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09:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают к Утесу провериться на гепатит

28 июля — всемирный день борьбы с этим заболеванием.

Сегодня в Хабаровске на территории рядом с Утесом развернется мини-лаборатория, где каждый желающий сможет пройти тест на гепатит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Мероприятие, направленное на профилактику этого заболевания проведут врачи краевого центра «Антиспид» совместно с общественной организацией «Живи» и хабаровским отделением «Красного креста».

 — Гепатит — очень опасное заболевание, но не однородное по своей сути. На сегодняшний день открыто пять основных видов: А, В, С, Д, Е. В Хабаровском крае за полгода 2018 года выявлено порядка 700 подтверждённых случаев, — сказала заведующая отделением центра «Антиспид» Виктория Сулима.

По ее словам, основным средством от заражения гепатитом является вакцинопрофилактика.

 — Сегодня каждый желающий сможет получить ответы на интересующие его вопросы относительно этого опасного заболевания и пройти тестирование. Диагностика безболезненная, она покажет наличие или отсутствие гепатита. Ждем всех в районе Утеса с 17.00 до 19.00.

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