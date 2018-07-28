Хабаровчан приглашают к Утесу провериться на гепатит
28 июля — всемирный день борьбы с этим заболеванием.
28 июля — всемирный день борьбы с этим заболеванием.
Сегодня в Хабаровске на территории рядом с Утесом развернется
28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Мероприятие, направленное на профилактику этого заболевания проведут врачи краевого центра «Антиспид» совместно с общественной организацией «Живи» и хабаровским отделением «Красного креста».
— Гепатит — очень опасное заболевание, но не однородное по своей сути. На сегодняшний день открыто пять основных видов: А, В, С, Д, Е. В Хабаровском крае за полгода 2018 года выявлено порядка 700 подтверждённых случаев, — сказала заведующая отделением центра «Антиспид» Виктория Сулима.
— Сегодня каждый желающий сможет получить ответы на интересующие его вопросы относительно этого опасного заболевания и пройти тестирование. Диагностика безболезненная, она покажет наличие или отсутствие гепатита. Ждем всех в районе Утеса с 17.00 до 19.00.