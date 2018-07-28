Сбербанк назвал страны, где россиянам картой расплачиваться небезопасно
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. «В основном это страны
Также россияне, находясь за границей, часто теряют деньги
По информации экспертов Сбербанка, компрометация карт посредством скимминга, как правило, происходит или в небольших торговых точках, или в банкоматах. Наименьшую опасность представляют крупные сетевые магазины.
Правила безопасности
Эксперты напоминают, что сохранность денег во многом зависит и от самого держателя карты, который должен соблюдать простые правила безопасности.
Сбербанк напоминает, чтобы россияне при оплате картой внимательно следили за действиями продавца, ни в коем случае не оставляли карту вне поля зрения, не передавали ее третьим лицам, никому не сообщали и не показывали
Если держатель карты хочет воспользоваться банкоматом, то сначала его стоит внимательно осмотреть. «Убедитесь, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств. Обращайте внимание на неисправности и повреждения — например, на неровно установленную клавиатуру. Если
В случае утраты или кражи карты клиенту стоит сразу же сообщить в банк, чтобы карту заблокировали. Сбербанк также советует россиянам не оставлять без внимания свои гаджеты, которые могут быть использованы для получения доступа к финансам владельца.