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07:26 (мск), источник: Podrobno.uz

Хокимият запускает серию масштабных городских фестивалей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Ташкента и Общественный совет запускают серию масштабных городских фестивалей. Первым событием в цепи ярких мероприятий станет Chilla Fest — 2018, который пройдет в воскресенье 29 июля.

Источник: Podrobno.uz

Культурные мероприятия подобного рода вносят немалый вклад в социально-экономическое развитие местности. Городские фестивали направлены на раскрытие творческого потенциала его участников и превращение места проведения мероприятия в арт-площадку, а также повышение туристической привлекательности страны.

Программа Chilla Fest — 2018 охватит все возрастные группы и создаст условия для интересного семейного и дружеского времяпрепровождения. К действующим аттракционам организаторы добавят информационно-развлекательные зоны, арт-объекты и выступления танцевально-вокальных коллективов.

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Телемост на LED-экранах, установленных во всех пяти парках, с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым запланирован на 18:00. Хоким расскажет о влиянии подобных мероприятий на облик и атмосферу столицы, поделится планами на дальнейшую трансформацию городской среды, опишет проведенную работу и будущие проекты в области развития городской инфраструктуры.

До конца года планируется проведение ещё нескольких фестивалей. Представители творческих профессий (художники, скульпторы, дизайнеры, ремесленники и т. д.) могут организовывать презентации своих работ, прочитать публичные лекции или устроить мастер-класс для желающих.

Для организации фестиваля Chilla Fest — 2018 были привлечены 6 ивент-агентств. .

Хокимият Ташкента открыт для предложений о спонсорстве и партнерстве. Пишите нам, если вы хотите:

• разместить зону своей компании на Chilla Fest — 2018;.

• открыть точку по продаже уличной еды и напитков во время фестиваля;.

• предложить помощь в организации фестиваля;.

• выступить на крупных парковых сценах.

Предложения по сотрудничеству и совместной организации принимаются комитетом Городские мероприятия и культура при Общественном совете:

Телефон: +998 (71)150−84−84 (внутренний 2).

Электронная почта: info@gorod.uz.

Более подробная информация о Chilla Fest — 2018 доступна на сайте www.tashfest.uz.

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