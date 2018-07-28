В Сколково искусственный интеллект научили предсказывать рост растений
Динамику роста растений можно предсказать, используя компьютерное зрение и методы машинного обучения.
Динамику роста растений можно предсказать, используя компьютерное зрение и методы машинного обучения.
Систему создали ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), рассказали в
Метод разработали специалисты Космического центра и Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных.
Предсказывать прирост биомассы растений будут на основе 2D- и 3D-изображений. Фиксируя рост растений в искусственной беспочвенной системе с помощью 3D-камер, ученые нашли связь между приростом общей биомассы растений и увеличением суммарной площади поверхности всех листьев, которое измерялось с помощью 2D-камеры. На основе измерений строилась динамическая модель роста растения.
«Эта система использует машинное обучение для моделирования роста растений и прогнозирования его динамики», — приводит агентство ТАСС сообщение
Также полученные результаты помогут космическим агентствам подобрать растения для длительных экспедиций в космос. Метод предскажет количество воды, кислорода и необходимых веществ для создания автономных систем жизнеобеспечения.