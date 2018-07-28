В Сколково искусственный интеллект научили предсказывать рост растений

Источник: AP 2018

Систему создали ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), рассказали в пресс-службе вуза 27 июля.

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Метод разработали специалисты Космического центра и Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных.

Предсказывать прирост биомассы растений будут на основе 2D- и 3D-изображений. Фиксируя рост растений в искусственной беспочвенной системе с помощью 3D-камер, ученые нашли связь между приростом общей биомассы растений и увеличением суммарной площади поверхности всех листьев, которое измерялось с помощью 2D-камеры. На основе измерений строилась динамическая модель роста растения.

«Эта система использует машинное обучение для моделирования роста растений и прогнозирования его динамики», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы.

Такой метод снизит стоимость систем прогнозирования. Разработки помогут бороться с голодом в развивающихся странах, обеспечивать продовольственную безопасность и повышать экономическую эффективность сельского хозяйства.