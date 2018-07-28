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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Остров Молокова превратят в главный центр отдыха в Красноярске

Торги на создание проектно-сметной документации уже объявлены.

Источник: AP 2018

Власти взялись привести в порядок остров Молокова и сделать из него большую зону отдыха для красноярцев в военно-патриотическом стиле. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок. Эскизы проекта уже имеются. Строительство будет разбито на три стадии, и торги по каждому из этапов будут проводить отдельно. На разработку проектно-сметной документации для каждой из трех зон выделят по 5 миллионов рублей. Проект подрядчик должен подготовить за 4 месяца. Что же планируется сделать на острове?

Площадь в 37 гектаров предполагается превратить в многофункциональное рекреационное и культурно-общественное пространство — зона рекреации и отдыха, включающая парк «Сибирский характер»; военно-патриотическое пространство для воспитания молодого поколения; историко-культурное пространство.

Известно, что в рамках проекта отреставрируют гидроавиабазу и построят казачий острог. Кроме того, на острове Молокова появится сеть пешеходных дорожек, кафе, павильоны, прогулочная зона вдоль Енисея со смотровыми площадками.

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