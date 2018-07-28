Остров Молокова превратят в главный центр отдыха в Красноярске
Торги на создание
Торги на создание
Власти взялись привести в порядок остров Молокова и сделать из него большую зону отдыха для красноярцев в
Площадь в 37 гектаров предполагается превратить в многофункциональное рекреационное и
Известно, что в рамках проекта отреставрируют гидроавиабазу и построят казачий острог. Кроме того, на острове Молокова появится сеть пешеходных дорожек, кафе, павильоны, прогулочная зона вдоль Енисея со смотровыми площадками.