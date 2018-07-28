Остров Молокова превратят в главный центр отдыха в Красноярске

Власти взялись привести в порядок остров Молокова и сделать из него большую зону отдыха для красноярцев в военно-патриотическом стиле. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок. Эскизы проекта уже имеются. Строительство будет разбито на три стадии, и торги по каждому из этапов будут проводить отдельно. На разработку проектно-сметной документации для каждой из трех зон выделят по 5 миллионов рублей. Проект подрядчик должен подготовить за 4 месяца. Что же планируется сделать на острове?