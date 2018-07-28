От кризиса до ЭКСПО: какие изменения произошли в Астане за последние 10 лет

10 лет со дня образования столицы Астана отметила с размахом. Однако дольщикам в это время было несладко, поскольку начавшийся мировой кризис замедлил объемы строительства и выдаваемых кредитов. Тогда еще гарантий для вкладчиков не предусматривалось. В 2008 году правительство утвердило постановление, определившее траекторию движения на рынке недвижимости на несколько последующих лет.
Приведенные в документе данные отнюдь не были «красивыми» и радужными. Отмечалось сокращение финансирования строительства жилья на 30% и наличие в Казахстане свыше 33 тысяч дольщиков.
Финансовую поддержку сектору начало оказывать государство. Схема, появившаяся в то время, действительна до сих пор. Дома обанкротившихся фирм начала достраивать фирма «АККБ «Жана Курылыс». При этом, вне зависимости от количества приобретаемых квартир дольщикам была гарантирована только одна.
Тогда-то и появились объекты-долгострои. Некоторые из них так и стоят. Например, самый популярный — это жилищный комплекс «Территория комфорта — 1».
Автор материала вспоминает, что в 2008 году в Астане как раз был образован район Есиль.
Несмотря на имеющиеся проблемы в долевом строительстве, вопросы развития столицы не уходят на второй план. Появляется парк за Дворцом мира и согласия, коммунальщики удлиняют улицу Сейфуллина. В 2010 году открывается крупный ТРЦ «Хан Шатыр».
На следующий год — Дворец школьников. Начинается стройка микрорайона «Жагалау». 15 лет со дня образования столицы Астана отмечает в 2012 году.
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За это время введено в эксплуатацию в 2 раза больше жилых квадратных метров по сравнению с тем, что имелось в городе в 1997 году.
В 2012 году цены на квартиры кардинально разнились. Например, 1-комнатные могли стоить 42−210 тыс. долларов, 2-комнатные — 55−310 тыс., 3-комнатные — 99−580 тыс., 4-комнатные — немногим больше.
В этом же году во Франции был поднят очень важный вопрос проведения международной выставки EXPO. Именно это обстоятельство в дальнейшем окажет значимую роль на развитие города. В итоге, по результатам голосования казахстанская столица обошла город Льеж (Бельгия). В 2013 году оформить недвижимость становится возможным онлайн и сразу у нотариуса.
Общественность поднимает вопрос целесообразности строительства пешеходного перехода возле «Хан Шатыра» стоимостью 1,4 млрд тенге.
В этом же году и до 2017 года власти решают избавиться от 228 ветхих домов. По этой причине в столице не стало криминального района — Жуковки.
Устанавливается точное место, где пройдет ЭКСПО-2017 — по соседству с Назарбаев Университет на Левом берегу.
В 2013 году 1 кв.м. жилья на первичном рынке в среднем оценивается в 222 тыс. тенге, на вторичном — почти 229 тыс. тенге. Столица растет. Тема проведения международной выставки прочно закрепляется в новостных лентах. Объявляется об освоении земель за Дворцом Независимости, по ул. Орынбор и на пр. Туран.
К началу 2014 года было построено 1400 сооружений.
Длится все это до февраля 2015 года. То есть до той поры, когда происходит скачок курса доллара со 155 до 163 тенге, а на следующий день и того больше. Американская валюта вырастает до 184 тенге за доллар. Застройщики по-разному воспринимают ситуацию. Квартиры продают на свое усмотрение: в долларах по новому курсу, в тенге или же вообще по своему курсу.
Начинается прием документов по государственной программе «Молодая семья». В начале 2015 года обваливается рубль. Казахстанцы спешно едут в Россию скупать все, что только можно.
В это время Астану заливает дождевой водой. И все потому, что система ливневой канализации нормально не работает.
Тенге в свободном плавании
20 августа 2015 года тенге был отпущен в свободное плавание. Доллар сразу возрос до 255 тенге, а в конце года и вовсе стал стоить 340 тенге.
Отмечается, что на тот момент стоимость жилья и машин указывалась в американской валюте.
Самое главное событие на рынке жилья
Со 2 февраля 2016 года происходит, казалось бы, невозможное — дедолларизация. Цены начинают выставляться исключительно в казахстанской валюте.
Как отмечает портал, после этого люди буквально теряют ориентир и не знают, как поступать в сложившихся обстоятельствах.
В течение года стоимость жилья в целом по стране снижается на 25%. 2017 год проходит под эгидой ЭКСПО. Столица хорошеет, преображается, обзаводится уникальными строениями и готовится к значимому событию.
Открывается ж/д вокзал «Нурлы Жол». К концу года индекс цен на квартиры в Астане составлял 317 067 тенге за квадрат.
К наиболее значимым проектам за 20 лет с момента образования столицы эксперты относят пробивку ул. Мухамедханова от улицы Айтматова до проспекта Туран, открытие Ботанического сада, появление скверов и парков на месте снесенных старых домов, образование района «Байконур».
Специалисты отмечают рост цен на жилье за 6 месяцев 2018 года на 3,7%. Они также говорят о восстановлении спроса и «прихода рынка в себя».
По состоянию на июнь-месяц текущего года 1 кв.м. в Астане оценивается в 325,8 тыс. тенге.
На данный момент казахстанцы пристальное внимание начали уделять новой жилищной программе «7−20−25».