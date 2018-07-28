От кризиса до ЭКСПО: какие изменения произошли в Астане за последние 10 лет

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Долевое строительство

10 лет со дня образования столицы Астана отметила с размахом. Однако дольщикам в это время было несладко, поскольку начавшийся мировой кризис замедлил объемы строительства и выдаваемых кредитов. Тогда еще гарантий для вкладчиков не предусматривалось. В 2008 году правительство утвердило постановление, определившее траекторию движения на рынке недвижимости на несколько последующих лет.

Приведенные в документе данные отнюдь не были «красивыми» и радужными. Отмечалось сокращение финансирования строительства жилья на 30% и наличие в Казахстане свыше 33 тысяч дольщиков.

Финансовую поддержку сектору начало оказывать государство. Схема, появившаяся в то время, действительна до сих пор. Дома обанкротившихся фирм начала достраивать фирма «АККБ «Жана Курылыс». При этом, вне зависимости от количества приобретаемых квартир дольщикам была гарантирована только одна.

Тогда-то и появились объекты-долгострои. Некоторые из них так и стоят. Например, самый популярный — это жилищный комплекс «Территория комфорта — 1».

Автор материала вспоминает, что в 2008 году в Астане как раз был образован район Есиль.

О достопримечательностях

Несмотря на имеющиеся проблемы в долевом строительстве, вопросы развития столицы не уходят на второй план. Появляется парк за Дворцом мира и согласия, коммунальщики удлиняют улицу Сейфуллина. В 2010 году открывается крупный ТРЦ «Хан Шатыр».

На следующий год — Дворец школьников. Начинается стройка микрорайона «Жагалау». 15 лет со дня образования столицы Астана отмечает в 2012 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-mFsRVf9r1k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За это время введено в эксплуатацию в 2 раза больше жилых квадратных метров по сравнению с тем, что имелось в городе в 1997 году.

В 2012 году цены на квартиры кардинально разнились. Например, 1-комнатные могли стоить 42−210 тыс. долларов, 2-комнатные — 55−310 тыс., 3-комнатные — 99−580 тыс., 4-комнатные — немногим больше.

ЭКСПО

В этом же году во Франции был поднят очень важный вопрос проведения международной выставки EXPO. Именно это обстоятельство в дальнейшем окажет значимую роль на развитие города. В итоге, по результатам голосования казахстанская столица обошла город Льеж (Бельгия). В 2013 году оформить недвижимость становится возможным онлайн и сразу у нотариуса.

Общественность поднимает вопрос целесообразности строительства пешеходного перехода возле «Хан Шатыра» стоимостью 1,4 млрд тенге.

В этом же году и до 2017 года власти решают избавиться от 228 ветхих домов. По этой причине в столице не стало криминального района — Жуковки.

Устанавливается точное место, где пройдет ЭКСПО-2017 — по соседству с Назарбаев Университет на Левом берегу.

Читайте также Еще двух застройщиков в Астане лишили лицензий на строительство

В 2013 году 1 кв.м. жилья на первичном рынке в среднем оценивается в 222 тыс. тенге, на вторичном — почти 229 тыс. тенге. Столица растет. Тема проведения международной выставки прочно закрепляется в новостных лентах. Объявляется об освоении земель за Дворцом Независимости, по ул. Орынбор и на пр. Туран.

К началу 2014 года было построено 1400 сооружений.

Падение курса тенге

Длится все это до февраля 2015 года. То есть до той поры, когда происходит скачок курса доллара со 155 до 163 тенге, а на следующий день и того больше. Американская валюта вырастает до 184 тенге за доллар. Застройщики по-разному воспринимают ситуацию. Квартиры продают на свое усмотрение: в долларах по новому курсу, в тенге или же вообще по своему курсу.

Начинается прием документов по государственной программе «Молодая семья». В начале 2015 года обваливается рубль. Казахстанцы спешно едут в Россию скупать все, что только можно.

В это время Астану заливает дождевой водой. И все потому, что система ливневой канализации нормально не работает.

Тенге в свободном плавании

20 августа 2015 года тенге был отпущен в свободное плавание. Доллар сразу возрос до 255 тенге, а в конце года и вовсе стал стоить 340 тенге.

Отмечается, что на тот момент стоимость жилья и машин указывалась в американской валюте.

Самое главное событие на рынке жилья

Со 2 февраля 2016 года происходит, казалось бы, невозможное — дедолларизация. Цены начинают выставляться исключительно в казахстанской валюте.

Как отмечает портал, после этого люди буквально теряют ориентир и не знают, как поступать в сложившихся обстоятельствах.

В течение года стоимость жилья в целом по стране снижается на 25%. 2017 год проходит под эгидой ЭКСПО. Столица хорошеет, преображается, обзаводится уникальными строениями и готовится к значимому событию.

Открывается ж/д вокзал «Нурлы Жол». К концу года индекс цен на квартиры в Астане составлял 317 067 тенге за квадрат.

Итоги 20 лет

К наиболее значимым проектам за 20 лет с момента образования столицы эксперты относят пробивку ул. Мухамедханова от улицы Айтматова до проспекта Туран, открытие Ботанического сада, появление скверов и парков на месте снесенных старых домов, образование района «Байконур».

Специалисты отмечают рост цен на жилье за 6 месяцев 2018 года на 3,7%. Они также говорят о восстановлении спроса и «прихода рынка в себя».

По состоянию на июнь-месяц текущего года 1 кв.м. в Астане оценивается в 325,8 тыс. тенге.