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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае объем розничной торговли подрос на 2,5 процента

Оборот составил 194,4 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице отмечают День работника торговли. В преддверии праздника состоялся торжественный прием трудящихся в этой области, на котором подвели промежуточные итоги развития отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, по минувшего итогам полугодия оборот розничной торговли составил 149,4 миллиарда рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год, то наблюдается рост — 2,5 процента. Большую долю в структуре оборота составили напитки — 58 процентов, остальные 42 процента — это непродовольственные товары.

— Увеличение оборота связано с внедрением новых форм и развитием ярмарочной торговли, приходом на рынок крупных сетей и реализацией проекта «Наш выбор 27». Магазинов с традиционной формой обслуживания становится меньше, а число дискаунтеров увеличивается, — сообщил Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Торговля и общепит обеспечивают порядка 16 процентов валового регионального продукта. В отраслях трудятся около 150 тысяч человек — это 20 процентов от общего числа занятых в экономике Хабаровского края.

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