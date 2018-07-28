В Хабаровском крае объем розничной торговли подрос на 2,5 процента
Оборот составил 194,4 миллиарда рублей.
Оборот составил 194,4 миллиарда рублей.
В краевой столице отмечают День работника торговли. В преддверии праздника состоялся торжественный прием трудящихся в этой области, на котором подвели промежуточные итоги развития отрасли.
Как сообщает
— Увеличение оборота связано с внедрением новых форм и развитием ярмарочной торговли, приходом на рынок крупных сетей и реализацией проекта «Наш выбор 27». Магазинов с традиционной формой обслуживания становится меньше, а число дискаунтеров увеличивается, — сообщил Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.
Торговля и общепит обеспечивают порядка 16 процентов валового регионального продукта. В отраслях трудятся около 150 тысяч человек — это 20 процентов от общего числа занятых в экономике Хабаровского края.