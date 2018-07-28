В Хабаровском крае объем розничной торговли подрос на 2,5 процента

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице отмечают День работника торговли. В преддверии праздника состоялся торжественный прием трудящихся в этой области, на котором подвели промежуточные итоги развития отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, по минувшего итогам полугодия оборот розничной торговли составил 149,4 миллиарда рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год, то наблюдается рост — 2,5 процента. Большую долю в структуре оборота составили напитки — 58 процентов, остальные 42 процента — это непродовольственные товары.

— Увеличение оборота связано с внедрением новых форм и развитием ярмарочной торговли, приходом на рынок крупных сетей и реализацией проекта «Наш выбор 27». Магазинов с традиционной формой обслуживания становится меньше, а число дискаунтеров увеличивается, — сообщил Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.