«Ночь бессонная»: Сотни хабаровчан стали свидетелями самого долго лунного затмения века

Порядка четырех часов длилось лунное затмение, которое жители и гости дальневосточного центра могли увидеть в ночь с 27 на 28 июля. Событие совпало с Великим противостоянием Марса — красная планета приблизилась к Земле на минимальное расстояние и из небольшой светящейся точки превратилась в огненный шар.

Желание стать участниками исторического события потянуло хабаровчан на смотровую площадку, что на Комсомольской площади. Группа энтузиастов установили на ней четыре телескопа, через которые каждый мог увидеть астрономические явления. Как этого и стоило ожидать, к приборам выстроилась немалая очередь.