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12:52 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье родился ребенок-богатырь

Мальчик весом 5,86 килограмма и ростом 62 сантиметра появился на свет в роддоме Находки. Таких малышей называют гигантами или богатырями.

«Сейчас ребенок, которому дали имя Тимур, и его мама Анастасия чувствуют себя хорошо. Хотя некоторое время, после появления на свет, мальчик находился на интенсивном наблюдении в отдельной палате», — цитируют врачей родильного дома на сайте правительства Приморья.

Повышенное внимание к ребенку требовалась потому, что избыточный вес у новорожденных может быть симптомом нарушений. Впрочем, чаще всего такие дети, как и приморский богатырь, рождаются абсолютно здоровыми.

Заведующая стационаром родильного дома Анна Панфилова отмечает, что хоть УЗИ и показывало, что Анастасия ждет крупного малыша, такие цифры стали сюрпризом для всех.

«Я сама в шоке от того, что родила такого парня. Все ползунки, распашонки и подгузники, что готовили заранее, ему малы. Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами. Главное — папа преисполнен гордости, — говорит молодая мать.

Отметим, что для Приморского края это уже не первый случай рождения ребенка-гиганта. Три года назад в Находке появился на свет малыш весом 5,3 килограмма. А чуть больше месяца назад в роддоме № 1 Владивостока — девочка весом 5,58 килограмма и ростом 61 сантиметр.

Справка «РГ».

В среднем доношенный новорожденный весит от 2,6 до 4,5 килограмма. Средний рост — 45−54 сантиметра.

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