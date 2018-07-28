В Приморье родился ребенок-богатырь
Мальчик весом 5,86 килограмма и ростом 62 сантиметра появился на свет в роддоме Находки. Таких малышей называют гигантами или богатырями.
Мальчик весом 5,86 килограмма и ростом 62 сантиметра появился на свет в роддоме Находки. Таких малышей называют гигантами или богатырями.
«Сейчас ребенок, которому дали имя Тимур, и его мама Анастасия чувствуют себя хорошо. Хотя некоторое время, после появления на свет, мальчик находился на интенсивном наблюдении в отдельной палате», — цитируют врачей родильного дома на сайте правительства Приморья.
Повышенное внимание к ребенку требовалась потому, что избыточный вес у новорожденных может быть симптомом нарушений. Впрочем, чаще всего такие дети, как и приморский богатырь, рождаются абсолютно здоровыми.
Заведующая стационаром родильного дома Анна Панфилова отмечает, что хоть УЗИ и показывало, что Анастасия ждет крупного малыша, такие цифры стали сюрпризом для всех.
«Я сама в шоке от того, что родила такого парня. Все ползунки, распашонки и подгузники, что готовили заранее, ему малы. Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами. Главное — папа преисполнен гордости, — говорит молодая мать.
Отметим, что для Приморского края это уже не первый случай рождения
Справка «РГ».
В среднем доношенный новорожденный весит от 2,6 до 4,5 килограмма. Средний рост — 45−54 сантиметра.