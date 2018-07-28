В Москве в субботу ожидается до +32°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +30 до +32°С.

Ранее сообщалось, что на столичный регион надвигается циклон из Украины. Синоптики подчеркивали, что в регионе ожидается усиление ветра, а максимальная температура воздуха составит +22°С.