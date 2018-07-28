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07:17 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве в субботу ожидается до +32°С

В Москве в субботу, 28 июля, ожидается до +32°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +30 до +32°С.

Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5−10 м/c. Давление 753 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на столичный регион надвигается циклон из Украины. Синоптики подчеркивали, что в регионе ожидается усиление ветра, а максимальная температура воздуха составит +22°С.

Согласно другим прогнозам, в Москву к выходным вернется жара.

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