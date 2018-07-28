Стройка школы в Хабаровском крае «встала» из-за задержки зарплаты

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В селе Найхин Нанайского района из-за долгов по зарплате остановилась стройка муниципальной школы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщил один из разнорабочих Виктор Малиновский. В администрации Найхинского поселения считают, что перебои с зарплатами возникли из-за неправильного оформления бумаг.

Как рассказал Виктор Малиновский, строители не выходят на работу уже третий день.

«Я работаю разнорабочим на стройке с середины мая этого года. Мне выплатили только небольшую часть зарплаты за этот месяц, и больше денег я не видел, а ведь уже июль кончается. Некоторые работают с начала строительства объекта, с апреля, и тоже терпят задержки. В итоге нам это надоело, и в четверг мы перестали работать за обещания», — утверждает сельчанин.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности главы Найхина Раиса Верещагина рассказала корреспонденту портала, что задержки зарплаты вызваны неправильным оформлением трудовых договоров.

«Проблемы с выплатами начались с самого начала строительства — весной. Мы проводили собрания вместе с представителем компании-застройщика. Он рассказал, что задержка выплат связана с нарушениями при заключении трудовых договоров и вскоре компания исправит ситуацию. Мы, как местная власть, готовы оказать любую помощь строителям при оформлении необходимых документов. Сейчас стройка остановилась, а новая школа нам просто необходима: старое здание, где учатся наши дети, совсем обветшало, даже спортзал пришел в негодность. Поэтому в стройке новой школы заинтересованы почти все местные жители», — прокомментировала Раиса Верещагина.