Дожди и туман обещают синоптики в субботу в Казахстане
Местами возможен град.
Местами возможен град.
На большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, центре и востоке ожидается туман, днем на севере возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
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В Атырауской,
В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской,
Погода в Алматы: облачно, +26.
Погода в Астане: ясно, +25.