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07:13 (мск), источник: Zakon.kz

Дожди и туман обещают синоптики в субботу в Казахстане

Местами возможен град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 761 мм рт. ст. 0 м/с

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, центре и востоке ожидается туман, днем на севере возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях — ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Туркестанской, Жамбылской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: облачно, +26.

Погода в Астане: ясно, +25.

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