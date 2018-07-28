Дожди и туман обещают синоптики в субботу в Казахстане

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, центре и востоке ожидается туман, днем на севере возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.