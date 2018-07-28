Полное лунное затмение 27 июля: лучшие фото из Инстаграма иркутян
«Комсомолка» сделала подборку самых ярких снимков и видео кровавой луны.
«Комсомолка» сделала подборку самых ярких снимков и видео кровавой луны.
Такое бывает только раз в 100 лет! Полное лунное затмение да еще и в
В Иркутске за полным лунным затмением в 9 телескопов наблюдали почти 5 тысяч человек. Главная площадка была на площади у Александра III и у иркутского планетария.
— Все началось с лекции о Марсе Алексея Бельских и Андрея Савина, ну, а потом внимание было отдано небесным объектам — Венере, Юпитеру, Сатурну, Марсу и конечно же Луне — в окулярах телескопов, — рассказала сотрудница иркутского планетария Евгения Скареднева.
Профессиональными снимками в соцсетях делились у иркутские ученые.
«Довольно темное затмение, я бы сказал», — написал на своей странице директор обсерватории ИГУ Сергей Язев. — «Значит ли это, что в атмосфере Земли сейчас много аэрозоля? Если судить по дымке над Сибирью — пожалуй, да… По контуру земной тени легко себе представить, во сколько раз Земля больше Луны».
Иркутяне снимали луну не только в самом городе, но и на Байкале.
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