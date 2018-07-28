В Хабаровском крае впервые пометили краснокнижных орланов

— Белохвостые орланы предпочитают строить гнезда на высоких деревьях. Поэтому, чтобы добраться до цели, орнитологам необходимо было преодолеть около 20 метров высоты со специальным снаряжением, — рассказали «РГ» в пресс-службе Минприроды.

Благодаря передатчику научные специалисты смогут следить за редкими птицами через спутник. Они зафиксируют их маршруты передвижения, определят места стоянок и гнездования.

Чтобы не было проблем с отловом для мечения выбрали подросших, но еще не вставших на крыло птенцов. Передатчики получили четыре особи. По мнению профессора Токийского университета сельского хозяйства Сайко Шираки, это хорошие результаты. В прошлом году ученым удалось установить средства слежения только трем орланам, с одним из которых связь позже прервалась.