Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
В Амурской области 40 полицейских расстреляли ветерана-афганца
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Девушка, которую в школе травили, стала королевой красоты
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
"Его выносили на носилках": Кобзон в тяжелом состоянии - СМИ
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
09:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае впервые пометили краснокнижных орланов

В заказнике «Ольджиканский» Хабаровского края российские и японские орнитологи провели совместную научную работу на берегу озера Чукчагирское. Ученые впервые пометили краснокнижных орланов радиопередатчиками.

— Белохвостые орланы предпочитают строить гнезда на высоких деревьях. Поэтому, чтобы добраться до цели, орнитологам необходимо было преодолеть около 20 метров высоты со специальным снаряжением, — рассказали «РГ» в пресс-службе Минприроды.

Благодаря передатчику научные специалисты смогут следить за редкими птицами через спутник. Они зафиксируют их маршруты передвижения, определят места стоянок и гнездования.

Чтобы не было проблем с отловом для мечения выбрали подросших, но еще не вставших на крыло птенцов. Передатчики получили четыре особи. По мнению профессора Токийского университета сельского хозяйства Сайко Шираки, это хорошие результаты. В прошлом году ученым удалось установить средства слежения только трем орланам, с одним из которых связь позже прервалась.

Результаты экспедиции лягут в основу большой научной работы. Ее цель — сделать заповедными не только места обитания и гнездования птиц, но и их промежуточные стоянки в Японии и России.

Все новости региона
 Жители Земли выложили в соцсети видео и фото лунного затмения века
Празднование 1030-летия Крещения Руси началось в Москве
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Правительство упростило получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Скончался писатель Владимир Войнович
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь