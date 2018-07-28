Уникальный автобус-амфибию презентуют на День Нептуна во Владивостоке ...

В приморской столице столице планируют запустить уникальный туристический маршрут. Автобус-амфибия Trolleyboat будет совершать экскурсии не только на суше, но и по воде. Его презентуют 28 июля на празднике День Нептуна. Реализацию проекта обсудили на встрече глава Владивостока Виталий Веркеенко и резидент свободного порта ООО «Русский остров», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Руководитель компании Юрий Рябко представил свои предложения по развитию туризма во Владивостоке.

«Автобус-амфибия Trolleyboat представляет собой аттракион, способный передвигаться по суше и воде, что дает возможность организации комбинированных экскурсий без пересадок и соблюдением максимальной безопасности для пассажиров. При этом особенность конструкции автобуса обеспечивает ему особую плавучесть и позволяет эксплуатировать в соленой морской воде. С помощью специального вантового мотора машина-амфибия продолжает движение по воде, выполняя маневры, — рассказал Юрий Рябко. — Пассажировместимость аттракциона — 30 человек. Им во время спуска или выхода судна из воды предлагается спокойно наблюдать за переходом корабля-автомобиля из одной стихии в другую в удобных креслах».

Этот автобус будет использоваться на новом экскурсионном маршруте, который планируют запустить на набережной Спортивной гавани Владивостока.

«Предлагаем маршрут от фонтана на набережной с выходом на дорогу общего пользования вдоль кинотеатра “Океан”, место спуска в воду — набережная ТОФ. В акватории амфибию будет сопровождать спасательная лодка. Расчетное время экскурсии — 1 час. Скорость движения по воде — 20 км/ч, по сушке — 25 км/ч, на предлагаемом участке дороги экскурсия не создаст помех для дорожного движения, так как там ограничения по скорости 40 км/ч», — отметил руководитель компании «Русский остров».

Виталий Веркеенко предложил презентовать уникальную машину на День Нептуна, который впервые проходит во Владивостоке сегодня, 28 июля.

«Такой тип транспорта станет узнаваемым туристическим аттракционом Владивостока и изюминкой туристической отрасли города. Считаю важным развитие этого направления, мы готовим полноценную программу развития туризма до 2025 года, но уже сегодня развиваем новые маршруты в содружестве с предпринимателями приморской столицы», — подчеркнул глава Владивостока.