Уникальный автобус-амфибию презентуют на День Нептуна во Владивостоке
Этот автобус будет использоваться на новом экскурсионном маршруте.
Этот автобус будет использоваться на новом экскурсионном маршруте.
В приморской столице столице планируют запустить уникальный туристический маршрут.
Руководитель компании Юрий Рябко представил свои предложения по развитию туризма во Владивостоке.
«Автобус-амфибия Trolleyboat представляет собой аттракион, способный передвигаться по суше и воде, что дает возможность организации комбинированных экскурсий без пересадок и соблюдением максимальной безопасности для пассажиров. При этом особенность конструкции автобуса обеспечивает ему особую плавучесть и позволяет эксплуатировать в соленой морской воде. С помощью специального вантового мотора
«Предлагаем маршрут от фонтана на набережной с выходом на дорогу общего пользования вдоль кинотеатра “Океан”, место спуска в воду — набережная ТОФ. В акватории амфибию будет сопровождать спасательная лодка. Расчетное время экскурсии — 1 час. Скорость движения по воде — 20 км/ч, по сушке — 25 км/ч, на предлагаемом участке дороги экскурсия не создаст помех для дорожного движения, так как там ограничения по скорости 40 км/ч», — отметил руководитель компании «Русский остров».
Виталий Веркеенко предложил презентовать уникальную машину на День Нептуна, который впервые проходит во Владивостоке сегодня, 28 июля.
«Такой тип транспорта станет узнаваемым туристическим аттракционом Владивостока и изюминкой туристической отрасли города. Считаю важным развитие этого направления, мы готовим полноценную программу развития туризма до 2025 года, но уже сегодня развиваем новые маршруты в содружестве с предпринимателями приморской столицы», — подчеркнул глава Владивостока.
Напомним, 28 июля приморская столица впервые празднует День Нептуна. В центре города — на набережной Спортивной гавани — для гостей и жителей приморской столицы будет организован концерт, заработают локальные творческие площадки, развернется книжные маркет, пройдут