WhatsApp-сообщения от лжеоператора прокомментировали в газовой службе

«26 и 27 июля 2018 года в мессенджере WhatsApp распространялось голосовое сообщение, в котором некая женщина, представившись сотрудницей газовой службы, просит 7-летнюю девочку пройти на кухню и открыть краны на плите под предлогом проверки газа. Когда ребенок отвечает, что краны открыты и чувствуется запах, лжеоператор просит ребенка пройти в комнату и заниматься своими делами, но ни в коем случае газ не закрывать, так как газовая служба будет подключать и отключать газ», — заявили в пресс-службе.