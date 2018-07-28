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09:20 (мск), источник: Kazinform

WhatsApp-сообщения от лжеоператора прокомментировали в газовой службе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «КазТрансГаз Аймак» предупреждает о новой опасности для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Kazinform

«26 и 27 июля 2018 года в мессенджере WhatsApp распространялось голосовое сообщение, в котором некая женщина, представившись сотрудницей газовой службы, просит 7-летнюю девочку пройти на кухню и открыть краны на плите под предлогом проверки газа. Когда ребенок отвечает, что краны открыты и чувствуется запах, лжеоператор просит ребенка пройти в комнату и заниматься своими делами, но ни в коем случае газ не закрывать, так как газовая служба будет подключать и отключать газ», — заявили в пресс-службе.

В «КазТрансГаз Аймак» также напомнили о большой опасности таких действий.

«В этой связи, АО “КазТрансГаз Аймак” заявляет, что никто из сотрудников и специалистов компании ни под каким предлогом и никогда не звонят с просьбой открыть газовую конфорку для проверки. И предупреждает потребителей, что безконтрольное открытие газовой конфорки может привести к несчастному случаю, как взрыв и пожар», — добавили в организации.

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 WhatsApp-сообщения от лжеоператора прокомментировали в газовой службе
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