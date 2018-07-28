Метеорологи предупредили пермяков о резком ухудшении погоды в выходные

Источник: Комсомольская правда

Пермяки, планировали в выходные позагорать и покупаться? Не торопитесь, прогноз погоды не самый благоприятный для отдыха у воды.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в течение субботы и в ночь на воскресенье через территорию региона пройдет холодный фронт. Столбик термометра скатится аж на 10 градусов вниз.

— Подобные фронты даже со значительным температурным контрастом часто проходят без осадков, — сообщают метеорологи. — Однако на этот раз прохождение фронта будет сопровождаться образованием частного циклона над западными районами Пермского края. С ним могут быть связаны сильные продолжительные дожди, причем по данным некоторых прогностических центров, в зону сильных осадков попадет и Пермь.

В субботу по краю возможны грозы и дожди, местами — очень сильные. К вечеру непогода доберется до Перми, хотя за окном будет довольно жарко — до +28…+30 градусов. Есть высокая вероятность гроз, локальных сильных ливней, града и шквалистого ветра до 20 метров в секунду.

— В ночь на 29 июля на холодном фронте образуется волновой циклон, — сообщают специалисты. — Днем ожидаются сильные и продолжительные дожди. При этом зона максимального количества осадков будет располагаться от Верещагино до Перми, где к середине дня 29 июля выпадет до 40 мм (50−60% месячной нормы).