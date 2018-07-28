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14:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Метеорологи предупредили пермяков о резком ухудшении погоды в выходные

Ожидаются сильные грозы, град, шквалистый ветер и резкое похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Пермяки, планировали в выходные позагорать и покупаться? Не торопитесь, прогноз погоды не самый благоприятный для отдыха у воды.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в течение субботы и в ночь на воскресенье через территорию региона пройдет холодный фронт. Столбик термометра скатится аж на 10 градусов вниз.

— Подобные фронты даже со значительным температурным контрастом часто проходят без осадков, — сообщают метеорологи. — Однако на этот раз прохождение фронта будет сопровождаться образованием частного циклона над западными районами Пермского края. С ним могут быть связаны сильные продолжительные дожди, причем по данным некоторых прогностических центров, в зону сильных осадков попадет и Пермь.

В субботу по краю возможны грозы и дожди, местами — очень сильные. К вечеру непогода доберется до Перми, хотя за окном будет довольно жарко — до +28…+30 градусов. Есть высокая вероятность гроз, локальных сильных ливней, града и шквалистого ветра до 20 метров в секунду.

— В ночь на 29 июля на холодном фронте образуется волновой циклон, — сообщают специалисты. — Днем ожидаются сильные и продолжительные дожди. При этом зона максимального количества осадков будет располагаться от Верещагино до Перми, где к середине дня 29 июля выпадет до 40 мм (50−60% месячной нормы).

Воздух в воскресенье прогреется всего до +16…+19 градусов. Однако похолодание будет недолгим, уже 31 июля температура воздуха повысится до +22…+27, а 1 августа — до +30 градусов.

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