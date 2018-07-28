Правительство упростило правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ
В России упростили правила получения россиянами субсидий на оплату
В России упростили правила получения россиянами субсидий на оплату
«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом», — говорится в справке к постановлению.
До этого предполагалось, что для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ россияне должны были предоставлять справки о составе семьи, а также документально подтверждать данные о причинах его изменения. В правительстве посчитали, что данный порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий, а также «создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки».