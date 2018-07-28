Правительство упростило правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом», — говорится в справке к постановлению.

Отмечается, что в случае предоставления гражданами недостоверных сведений, соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты.