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10:49 (мск), источник: Известия

Правительство упростило правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

В России упростили правила получения россиянами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ за подписью премьер-министра страны Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства в субботу, 28 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом», — говорится в справке к постановлению.

Отмечается, что в случае предоставления гражданами недостоверных сведений, соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты.

До этого предполагалось, что для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ россияне должны были предоставлять справки о составе семьи, а также документально подтверждать данные о причинах его изменения. В правительстве посчитали, что данный порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий, а также «создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки».

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