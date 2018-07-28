В Челябинской области — оранжевый уровень пожарной угрозы из-за жары

Источник: AP 2018

В Челябинской области на субботу и воскресенье, 28—29 июля , прогнозируется высокий — оранжевый — класс пожарной опасности в лесах из-за жары — это означает, что возгорание может возникнуть даже от незначительного источника огня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, погоду в регионе всю последнюю неделю определяет антициклон — температура воздуха превышает среднемноголетнюю климатическую норму на 3−4 градуса.

Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в выходные дни.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ и статье 261 УК РФ. За выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и иных категорий, разведение костров на полях также предусмотрена административная ответственность.