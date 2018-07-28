В Челябинской области — оранжевый уровень пожарной угрозы из-за жары
Это означает, что возгорание может возникнуть даже от незначительного источника огня.
Это означает, что возгорание может возникнуть даже от незначительного источника огня.
В Челябинской области на субботу и воскресенье,
Напомним, погоду в регионе всю последнюю неделю определяет антициклон — температура воздуха превышает среднемноголетнюю климатическую норму на 3−4 градуса.
Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в выходные дни.
Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ и статье 261 УК РФ. За выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и иных категорий, разведение костров на полях также предусмотрена административная ответственность.
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон «Прямой линии» лесной охраны 8−800−100−94−00.