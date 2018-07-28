Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
МО Кореи - России: «Мы просим осознать всю серьезность ситуации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини - фото
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Зачем люксовые бренды уничтожают одежду
Дэвид Бекхэм стал почти лысым
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10:09 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области — оранжевый уровень пожарной угрозы из-за жары

Это означает, что возгорание может возникнуть даже от незначительного источника огня.

Источник: AP 2018

В Челябинской области на субботу и воскресенье, 28—29 июля, прогнозируется высокий — оранжевый — класс пожарной опасности в лесах из-за жары — это означает, что возгорание может возникнуть даже от незначительного источника огня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, погоду в регионе всю последнюю неделю определяет антициклон — температура воздуха превышает среднемноголетнюю климатическую норму на 3−4 градуса.

Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в выходные дни.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ и статье 261 УК РФ. За выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и иных категорий, разведение костров на полях также предусмотрена административная ответственность.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон «Прямой линии» лесной охраны 8−800−100−94−00.

Все новости региона
 В Челябинской области – оранжевый уровень пожарной угрозы из-за жары
Жители 9 городов Челябинской области выйдут на митинги КПРФ против пенсионной реформы
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Правительство упростило получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Скончался писатель Владимир Войнович
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь