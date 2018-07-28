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10:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Курсы татарского языка продолжатся в 20 мечетях республики

Более 350 человек прошли 3-месячные курсы татарского языка «Без — татарлар» в мечетях республики.

Курсы татарского языка продолжатся в этому году в 20 мечетях республики. Трехмесячные курсы «Без — татарлар» в 10 мечетях уже прошли более 350 желающих. Об этом муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Духовное управление мусульман РТ получило много положительных отзывов от прошедших курсов. В этом году длительность обучения увеличат до 6 месяцев.

«Это не альтернатива, а вынужденная мера. В мечетях нам никто не запретит говорить на татарском языке. Для сохранения языка нужна атмосфера, среда. Мне кажется, это должно быть модным», — отметил Самигуллин.

«Цель была такая — не перезагружать грамматикой, а просто учить людей банально общаться на бытовом уровне», — добавил собеседник агентства.

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