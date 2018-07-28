После Дня ВМФ петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах

Источник: Комсомольская правда

На улице Труда на участке от Большой Морской до Якубовича будут менять асфальт. Перекрывать движение не станут, но ограничение установят. Оно будет действовать с 30 июля до 17 августа.

В это же время пройдет ремонт тротуаров на Лиговском. Из-за этого движение ограничат на отрезке проспекта от площади Восстания до 2-й Советской. Починка тротуаров продлится до 18 августа.

С понедельника дорожники выйдут и на Малый проспект Васильевского острова: на перекрестке с 12−13 линией будут реконструировать светофоры. Работы обещают выполнять только по ночам, с 22:00 до 07:00. Зато они растянутся во времени аж до 28 августа.