После Дня ВМФ петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах
Чемпионат закончился, День ВМФ отпразднуют в это воскресенье. А уже с понедельника список дорог, где идет ремонт, пополнят одна улица и три проспекта в центре. Государственная
Чемпионат закончился, День ВМФ отпразднуют в это воскресенье. А уже с понедельника список дорог, где идет ремонт, пополнят одна улица и три проспекта в центре. Государственная
На улице Труда на участке от Большой Морской до Якубовича будут менять асфальт. Перекрывать движение не станут, но ограничение установят. Оно будет действовать с 30 июля до 17 августа.
В это же время пройдет ремонт тротуаров на Лиговском.
С понедельника дорожники выйдут и на Малый проспект Васильевского острова: на перекрестке с 12−13 линией будут реконструировать светофоры. Работы обещают выполнять только по ночам, с 22:00 до 07:00. Зато они растянутся во времени аж до 28 августа.
Чуть позже, во вторник, ограничения проезда придут на Большой проспект Петроградской стороны. Их вводят