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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

После Дня ВМФ петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах

Чемпионат закончился, День ВМФ отпразднуют в это воскресенье. А уже с понедельника список дорог, где идет ремонт, пополнят одна улица и три проспекта в центре. Государственная административно-техническая инспекция предупреждает автомобилистов о новых ограничениях.

Источник: Комсомольская правда

На улице Труда на участке от Большой Морской до Якубовича будут менять асфальт. Перекрывать движение не станут, но ограничение установят. Оно будет действовать с 30 июля до 17 августа.

В это же время пройдет ремонт тротуаров на Лиговском. Из-за этого движение ограничат на отрезке проспекта от площади Восстания до 2-й Советской. Починка тротуаров продлится до 18 августа.

С понедельника дорожники выйдут и на Малый проспект Васильевского острова: на перекрестке с 12−13 линией будут реконструировать светофоры. Работы обещают выполнять только по ночам, с 22:00 до 07:00. Зато они растянутся во времени аж до 28 августа.

Чуть позже, во вторник, ограничения проезда придут на Большой проспект Петроградской стороны. Их вводят из-за строительных лесов, которые будут собирать у дома № 13/4. Разберут конструкции лишь к 18 сентября.

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