Нижегородский филиал РТРС проводит тестовые включения второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в регионе

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Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» временно расконсервирует объекты вещания второго мультиплекса (пакета РТРС-2) цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), находящиеся в «режиме ожидания».

«До середины августа специалисты Нижегородского филиала РТРС будут проводить необходимые технические работы по проверке настроек оборудования, обеспечивающего вещание второго мультиплекса в одночастотных зонах. Для грамотной организации трансляции и последующего приема телесигнала параметры вещания всех станций, находящихся в одночастотной зоне, должны быть синхронизированы», — пояснил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Цифровая телесеть Нижегородской области, состоящая из 43 радиотелевизионных станций (РТС), разделена на 6 одночастотных зон. К каждой зоне относятся станции, транслирующие пакеты ЦЭТВ на одних и тех же частотах. К примеру, в нижегородскую одночастотную зону входят РТС в Нижнем Новгороде, Чкаловске, Белой Поляне и Суроватихе (Дальнеконстантиновский район), Городце, Мулине (Володарский район), Павлове. На всех 7 станциях под трансляцию первого мультиплекса выделен 28 ТВК (частота 530 МГц), а второго — 53 ТВК (частота730 МГц). Организация сети по принципу одночастотных зон позволяет существенно экономить дефицитный частотный ресурс.

Второй мультиплекс ЦЭТВ запущен в области на 5 радиотелевизионных станциях — в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Сарове, Павлове и Выксе — с охватом более 70% населения. На остальных 38 объектах оборудование для трансляции пакета РТРС-2 смонтировано и переведено в «режим ожидания» до 2018 года.

«В декабре завершится реализация федеральной целевой программы “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы”. Это означает, что телезрителям в эфире будут доступны 20 цифровых телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы: к первому мультиплексу, вещание которого уже осуществляется повсеместно, добавится и второй», — отметил Михаил Небольсин.

Вместе с тем с января 2019 года ожидается сокращение аналогового вещания федеральных телеканалов, входящих в пакеты ЦЭТВ, в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Телезрителям, принимающим аналоговый сигнал, необходимо заблаговременно подключиться к цифровому телеэфиру. Для подключения к ЦЭТВ необходима обычная дециметровая антенна, а также телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Если телевизор этот стандарт не поддерживает, новый покупать необязательно: адаптировать его для приема цифрового сигнала поможет цифровая приставка стандарта DVB-T2.