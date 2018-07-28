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10:29 (мск), источник: Sputnik.by

Привет из «Смолевуда»: под Минском начались съемки фильма о Янке Купале

Действия киноленты будут происходить на территории России, Беларуси и Польши.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Национальная киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам исторической драмы о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы по сценарию Алены Калюновой. Первый съемочный день прошел недалеко от Смолевичей.

Размер натурной площадки «Беларусьфильма», которую местные жители называют «Смолевудом», — около 80 гектаров. Здесь есть производственные корпуса, декорации с интерьером и небольшое озеро, где и прошло основное действо первого съемочного дня. Первый съемочный день фильма о Янке Купале.

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По задумке создателей, картина под рабочим названием «Пока будет небо» покажет основные этапы жизни и творчества великого поэта.

Кинопроекту, над которым работает режиссер Владимир Янковский, присвоен статус «национальный фильм». Первый съемочный день фильма о Янке Купале.

Как заявлял ранее директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, итоговый продукт будет рассчитан не только на внутренний рынок, так как личность и творчество Купалы знают не только в Беларуси.

«Мы хотим сделать фильм максимально аутентичным — действия будут происходить в Польше, России, Беларуси, а герои будут разговаривать на языках конкретной местности», — сказал руководитель национальной киностудии. Первый съемочный день фильма о Янке Купале.

Он также подчеркнул, что фильм не станет ответом на вопрос, почему погиб великий поэт, речь пойдет о его жизни. Первый съемочный день фильма о Янке Купале.

Тем не менее, создатели все-таки обещают открыть не известные из школьной программы факты и рассказать о его личной жизни. Планируется, что результатом работы станет не только четырехсерийный игровой фильм, но и киноверсия.

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