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10:19 (мск), источник: Известия

Определены факторы выбора миллиардерами стран для проживания

Миллиардеры, выбирая страну для жизни, в первую очередь учитывают уровень безопасности, коррупции и неравенства, а не размер налогов. К такому выводу в своей работе пришел главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Владимир Попов

Источник: AP 2018

Результаты исследования 28 июля публикует РБК. Издание отмечает, что в своей работе Попов использовал регрессивный анализ и опирался на глобальный рейтинг миллиардеров Forbes, объем ВВП в рассматриваемых странах, Всемирный рейтинг счастья, распределение доходов (по коэффициенту Джини), а также уровень убийств.

В итоге ученый пришел к выводу, что зависимость между налоговой ставкой и концентрацией сверхбогатых людей является незначительной. Это, в частности, связано с тем, что деньги позволяют нанимать специалистов, способных обеспечить более низкие или нулевые ставки для своего клиента с помощью лазеек в законодательстве.

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Попов обратил внимание на тот факт, что миллиардеры охотно выбирают богатые и развитые налоговые гавани, такие как Гонконг, Монако и Лихтенштейн. В то же время в менее развитых странах с низким или нулевым НДФЛ, в числе которых Бахрейн, Кувейт и Оман, концентрация богачей заметно ниже, чем в государствах, лидирующих по уровню данного налога (например, Дании, Германии, Ирландии).

Кроме того, научный сотрудник пришел к выводу, что привлекают миллиардеров страны с низким уровнем финансового неравенства и наивысшем качеством жизни. Индикатором последнего показателя может служить Международный рейтинг счастья, публикуемый ООН. В этом году на его вершине оказалась Финляндия, а в топ-10 также вошли Австралия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Швейцария, Исландия и Дания.

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