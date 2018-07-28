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10:57 (мск), источник: Publika.md

В Кагульском районе появились местные советы безопасности

Десять местных советов безопасности создали в Кагульском районе. Их цель — информировать население о деятельности полиции, а также сообща с населением решать проблемы района. Местные жители инициативу приветствуют.

Источник: Publika.md

«Если полицейские заинтересованы в том, чтобы знать проблемы граждан, это поможет в их решении.»

«Это нормально, когда граждане активнее принимают участие, когда знают о преступлении, или если возникает проблема, решают ее».

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По словам главы Инспектората полиции Кагула, идею создания местных советов безопасности они позаимствовали у коллег из Швеции.

«Мы собираемся каждый раз, как только возникает проблема. В зависимости от проблемы меняется и состав совета», — сообщил глава Инспектората полиции Кагула Юрий Бричаг.

В состав одного совета входит участковый, мэр населенного пункта, социальный работник, директор школы, а также добровольцы из рядовых граждан.

«Самых активных отметят наградами территориального инспектората Кагула», — сказал глава Инспектората полиции Кагула Юрий Бричаг.

«В Кагульском районе внедряются несколько проектов, посредством которых граждане тесно сотрудничают с полицией. Это очень хорошее дело», — сообщил замглавы Службы общественной безопасности Николай Тумоян.

По данным соцопроса Института публичных политик, в этом году доверие граждан к полиции Кагула по сравнению с прошлым годом выросло на 16%.

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