В Кагульском районе появились местные советы безопасности

«Если полицейские заинтересованы в том, чтобы знать проблемы граждан, это поможет в их решении.» «Это нормально, когда граждане активнее принимают участие, когда знают о преступлении, или если возникает проблема, решают ее».

По словам главы Инспектората полиции Кагула, идею создания местных советов безопасности они позаимствовали у коллег из Швеции.



«Мы собираемся каждый раз, как только возникает проблема. В зависимости от проблемы меняется и состав совета», — сообщил глава Инспектората полиции Кагула Юрий Бричаг.



В состав одного совета входит участковый, мэр населенного пункта, социальный работник, директор школы, а также добровольцы из рядовых граждан.



«Самых активных отметят наградами территориального инспектората Кагула», — сказал глава Инспектората полиции Кагула Юрий Бричаг.



«В Кагульском районе внедряются несколько проектов, посредством которых граждане тесно сотрудничают с полицией. Это очень хорошее дело», — сообщил замглавы Службы общественной безопасности Николай Тумоян.



По данным соцопроса Института публичных политик, в этом году доверие граждан к полиции Кагула по сравнению с прошлым годом выросло на 16%.