Участок дороги построят для жителей Калининского района Новосибирска
Он снизит напряженность автомобильного трафика в жилмассивы «Снегири» и «Родники».
Он снизит напряженность автомобильного трафика в жилмассивы «Снегири» и «Родники».
Власти Новосибирска готовы построить в 2019 году участок автодороги, соединяющий ул. Гребенщикова и ул. Фадеева, с обустройством железнодорожного переезда. В настоящее время по заказу ООО «Энергомонтаж» разрабатывается документация на строительство переезда и автодороги по ул. Фадеева, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Протяженность участка составляет 214 м. Стоимость предстоящих
Строительство участка призвано улучшить транспортную доступность жилмассивов «Родники» и «Снегири», где в общей сложности проживает до 120 тыс. человек. Одним из основных застройщиков этой территории в Калининском районе является «Энергомонтаж».