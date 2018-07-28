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19:17 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Участок дороги построят для жителей Калининского района Новосибирска

Он снизит напряженность автомобильного трафика в жилмассивы «Снегири» и «Родники».

Источник: РИА "Новости"

Власти Новосибирска готовы построить в 2019 году участок автодороги, соединяющий ул. Гребенщикова и ул. Фадеева, с обустройством железнодорожного переезда. В настоящее время по заказу ООО «Энергомонтаж» разрабатывается документация на строительство переезда и автодороги по ул. Фадеева, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Протяженность участка составляет 214 м. Стоимость предстоящих строительно-монтажных работ будет утверждена после подготовки проекта. По словам мэра Анатолия Локтя, у городских властей есть рамочное соглашение с Западно-Сибирской железной дорогой об обустройстве переезда. В свою очередь, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал заложить средства на реализацию проекта в областной бюджет 2019 года.

Строительство участка призвано улучшить транспортную доступность жилмассивов «Родники» и «Снегири», где в общей сложности проживает до 120 тыс. человек. Одним из основных застройщиков этой территории в Калининском районе является «Энергомонтаж».

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