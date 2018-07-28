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11:30 (мск), источник: Publika.md

Сильная жара и дожди: метеорологи сделали прогноз на следующие несколько дней

По всей стране сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

По всей стране сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В северных и центральных районах термометры покажут от 25 до 29 градусов, на юге от 27 до 30 выше нуля.

С завтрашнего дня в силу вступит желтый код метеоопасности в связи с жарой. Он продлится до 1 августа включительно. В эти дни температурный максимум составит 33 градуса, местами — выше. В то же время, на севере прогнозируют кратковременные дожди, на юге и в центре — переменную облачность.

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