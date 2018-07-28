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16:40 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: мужчины страдают от подавленности после секса

Мужчины не меньше женщин страдают от подавленности и раздражения после секса, выяснили австралийские ученые. Они надеются, что эти данные окажутся полезны сексологам при работе с мужчинами, а также помогут сами мужчинам не закрываться в себе, а говорить о своей проблеме.

Мужчины не меньше женщин страдают от подавленности и раздражения после секса, выяснили австралийские ученые. Они надеются, что эти данные окажутся полезны сексологам при работе с мужчинами, а также помогут сами мужчинам не закрываться в себе, а говорить о своей проблеме.

Ученые из Квинслендского университета технологий в Австралии провели первое исследование мужчин с посткоитальной дисфорией — грустью, слезливостью и раздраженностью, следующими после секса. Это явление распространено среди женщин, но среди мужчин не рассматривалось. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Sex and Marital Therapy.

Посткоитальная дисфория — это подавленное настроение после секса.

В 2015 году журнал The Journal of Sexual Medicine опубликовал исследование, в ходе которого выяснилось, что 46% женщин хотя бы раз в своей жизни ощущали резкое снижение настроения сразу после секса, а 5% испытывали состояние посткоитальной дисфории несколько раз за последний месяц.

Посткоитальная дисфория может длиться от нескольких минут до трех-четырех суток. Во многом это зависит от ее происхождения и тяжести, хотя достоверно неизвестно, что является главной причиной ее появления.

«Исследование раскрывает данные опроса 1208 мужчин из Австралии, США, Великобритании, России, Новой Зеландии, Германии и других стран, — рассказывает Джоэл Мацковяк, ведущий автор исследования. — 41% из них сталкивались с посткоитальной дисфорией на протяжении жизни, в 20% — в течение последнего месяца. До 4% страдают от посткоитальной дисфории регулярно».

Некоторые мужчины также оставили комментарии о своих чувствах после секса. Среди них были следующие: «Я хочу, чтобы меня не трогали и оставили в покое», «Я чувствую себя неудовлетворенным, раздраженным и очень беспокойным», «Все, чего я хочу — остаться один и отвлечься от того, что сейчас происходило».

«Среди других описаний чувств встречаются “безэмоциональность” и “опустошенность”, — продолжает Мацковяк. — При этом те мужчины, чей посткоитальный опыт был позитивен, отмечали хорошее самочувствие, удовлетворение и близость к партнерше».

Профессор Роберт Швайцер, еще один автор работы, отмечает — результаты показывают, что реакция на секс для мужчин может быть куда более разнообразной, чем считалось ранее. Это может быть использовано в лечении сексуальных расстройств и для более открытого обсуждения мужского сексуального опыта.

«Внимание ученых до сегодняшнего дня было сосредоточено на первых трех фазах полового акта человека — возбуждение, плато и оргазм, — говорит профессор Швайцер. — Опыт фазы разрешения не до конца понятен и поэтому изучен мало. Считается, что после секса мужчины и женщины испытывают спектр положительных эмоций, включая удовлетворение и расслабление. Однако более ранние исследования посткоитальной дисфории у женщин позволяют считать, что и женщины, и мужчины испытывают ее в примерно равной степени. Ее причины не ясны до конца и включают как биологические, так и психологические факторы».

Мацковяк отмечает, что отдельные данные, полученные в клинических исследованиях, а также анализ записей в блогах показывают, что посткоитальная дисфория действительно присутствует среди мужчин и может влиять на взаимоотношения в паре.

«Например, было установлено, что пары, которые после секса разговаривают, целуются, обнимаются, сообщают о большем удовлетворении от секса и от самих отношений. Это показывает, что период сразу после секса важен для выстраивания связи, — говорит он. — Таким образом, отрицательные эмоции, которые испытывает человек с посткоитальной дисфорией могут привести к стрессу как у него самого, так и у партнера, влияя на важные процессы в отношениях, привнося в них конфликты и влияя как на половые отношения так и на союз в целом».

Швайцер отмечает, что в западной культуре мужчины особенно часто сталкиваются с определенными ожиданиями от них в сексе и предположениями насчет того, как они должны себя вести.

«Эти допущения широко распространены в маскулинной суб-культуре и предполагают, что мужчины всегда хотят секса и рассматривают его как нечто приятное. Но исследование посткоитальной дисфории идет вразрез с этими культурными догмами», — отмечает профессор.

Еще одна проблема, от которой могут страдать мужчины после секса — синдром посторгазмического недомогания. Синдром проявляется после эякуляции в виде группы физических и когнитивных симптомов, включающая нарушение речи, проблемы с памятью, ухудшение настроения, снижение зрения, головную боль, лихорадку, потливость. Впервые синдром был обнаружен в 2002 году, на сегодняшний день зарегистрировано всего около 50 случаев.

Основная причина заболевания — аутоимунное или аллергическое расстройство, считают исследователи. Анализ посвященных синдрому работ показал, что из 33 пациентов 29 испытывали аллергическую реакцию при инъекциях собственной спермы в плечо. При введении плацебо реакции не наблюдалось.

Также предполагается, что расстройство может свидетельствовать о дисбалансе химических веществ в мозге пациента. Кроме того, более половины мужчин с этим синдромом страдают от преждевременной эякуляции, но связь между этими явлениями пока не ясна.

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