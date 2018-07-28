Дресс-код для мужчин Таджикистана пропишет Минкультуры страны

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министерство культуры Таджикистана готовит книгу рекомендаций по мужской одежде, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на министра культуры республики Шамсиддина Орумбекзода.

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По его словам, власти не намерены принуждать носить именно эту одежду, они лишь рекомендуют.

«Мы преследуем цель, чтобы люди изучили культуру ношения одежды, знали, какую одежду куда надевать, что носить на протокольных заседаниях, как одеваться на свадьбах», — пояснил он.

Напомним, ранее в республике вышла в свет книга для женщин под названием «Образцовая одежда Таджикистана».

Издание, написанное на таджикском языке, по большей части состоит из эскизов и примеров нарядов на 368 страницах.

В книге описаны рекомендации ведомства, касающиеся повседневной и парадной одежды для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет.

Составители объяснили, какую одежду представительницам прекрасного пола стоит выбрать для работы, для праздника. Указано также, что мини-юбки, черные платки и галоши женщинам надевать не рекомендуется.